Un parvillon du Vietnam au World Travel Market London 2023 . Photo: VNA

Londres (VNA) - Une dizaine d'entreprises vietnamiennes de l'aviation, du tourisme et de l'hôtellerie ont participé au World Travel Market (WTM) London 2023 qui a eu lieu du 6 au 8 novembre au Royaume-Uni.

Organisé pour la première fois en 1980, le WTM London est le deuxième plus grand salon annuel du voyage au monde après l'ITB Berlin et l'événement de voyage et de tourisme le plus influent au monde, fournissant des informations, créant des opportunités pour promouvoir et connecter les entreprises du monde entier opérant dans les domaines de l'aviation, de l'hôtellerie et du tourisme.

Pour l'édition 2023, le salon a attiré environ 4 000 entreprises et le nombre de visiteurs a été supérieur à celui de l’édition 2022. L'année dernière, l'événement a attiré 38 500 visiteurs de 184 pays.

Avec plus de 10 années consécutives de participation au WTM London, les pavillons vietnamiens ont présenté au WTM London 2023 divers produits touristiques tels que voyage de luxe en train à travers du Vietnam, visite de la baie d'Ha Long en hydravion, croisières de luxe, circuits de l’écotourisme, du tourisme gastronomique et culturel, des services hôteliers et des centres de villégiature…

Des entreprises vietnamiennes ont également organisé des activités pour nouer des relations de coopération avec des partenaires étrangers et promouvoir le tourisme vietnamien.

Ces dernières années, le Vietnam a été continuellement honoré par les World Travel Awards (WTA) en tant que première destination patrimoniale mondiale, meilleure destination de golf au monde et première destination d’Asie pour le tourisme, la nature, la culture, la cuisine et le développement durable. De nombreuses destinations vietnamiennes ont été élues comme des meilleures destinations mondiales par de célèbres sites de voyage ainsi que par de principales chaînes de télévision du monde telles que Trip Advisor, Telegraph, CNN, BBC, Travel Channel...

Selon les données de l'Office général des statistiques, au 1er septembre 2023, le Vietnam a accueilli près de 8,9 millions de visiteurs internationaux, soit 4,7 fois plus qu'à la même période de l'année dernière et dépassant l'objectif d'accueillir 8 millions de visiteurs internationaux pour l'ensemble de l'année 2023. -VNA