La délégation vietnamienne lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï, 17 juillet (VNA) - Dans un monde en évolution rapide, la coopération Mékong - Ganga CMG ) devrait accorder la priorité à l'aide aux pays membres pour améliorer leur compétitivité et obtenir un développement durable, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors de la 12e réunion ministérielle des Affaires étrangères de la MGC, le 16 juillet.L'événement hybride a vu la participation des ministres des Affaires étrangères du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, du Vietnam et de l'Inde.Dans son discours, Bui Thanh Son a affirmé l'importance que le Vietnam attache et ses contributions efficaces à la MGC.Suggérant trois groupes de mesures de coopération, il a déclaré que premièrement, la connectivité économique entre les pays du Mékong et l'Inde devrait être renforcée pour stimuler la reprise et la croissance durable, de nouvelles mesures conçues pour faciliter le commerce transfrontalier, les opportunités d'investissement encouragées, la connectivité des entreprises soutenue, la connectivité du transport s'est intensifiée et les micro, petites et moyennes entreprises ont été aidées.Deuxièmement, les pays membres doivent garantir un avenir vert et durable pour les prochaines générations via la coopération en réponse aux défis de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'énergie, transférer la technologie et investir dans les énergies propres et renouvelables et mobiliser des ressources pour accompagner la transition énergétique.Troisièmement, ils devraient accroître les échanges interpersonnels pour aider à renforcer leur amitié et leurs partenariats.Le ministre a appelé à renforcer la coopération dans l'éducation et la formation professionnelle pour aider à répondre à l'énorme demande de ressources humaines de haute qualité, et à élargir les liens touristiques, en particulier dans le tourisme culinaire et de mariage, pour aider à relancer les économies. Il a également demandé à l'Inde de continuer à aider les pays du Mékong à préserver les éléments du patrimoine culturel reconnus par l'UNESCO.Le responsable vietnamien a également proposé des activités conjointes pour marquer le 25e anniversaire de la MGC en 2025.Lors de la réunion, les participants ont noté que depuis plus de 20 ans depuis sa création, la MGC a contribué à renforcer l'amitié, à promouvoir le développement socio-économique, à réduire l'écart de développement entre les membres et à contribuer à l'édification de la communauté de l'ASEAN et à la réalisation les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030.Les pays du Mékong ont apprécié l'aide financière de l'Inde pour 105 projets de réduction de la pauvreté dans les zones reculées et d'approvisionnement en eau potable et de construction de maisons de la culture dans les zones rurales dans le cadre du programme Quick Impact Projects (QIPs), dont 46 projets au Vietnam.Ils ont partagé le point de vue selon lequel la région est confrontée à de nombreux défis dans la période post-pandémique, mais il existe également de nombreuses opportunités qu'ils doivent saisir.En discutant des orientations de la MGC pour la période à venir, les ministres ont convenu de se concentrer sur la facilitation du commerce et des investissements, l'amélioration de la connectivité, l'éducation, la gestion durable des ressources en eau transfrontalières, la science et la technologie, l'agriculture, les soins de santé, la culture et le tourisme.Ils ont hautement apprécié et approuvé l'initiative de l'Inde visant à mettre en place un mécanisme de coordination de la coopération sectorielle de MGC et un conseil d'affaires de MGC pour encourager les contributions des entreprises et stimuler la coopération de fond, générant ainsi des avantages pour les personnes et les entreprises.Les responsables ont convenu de prolonger le plan d'action 2019 - 2022 de la MGC jusqu'à la fin de 2024 et de tenir la 13e réunion ministérielle de la MGC en 2024.- VNA