Hanoi (VNA) – Une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président permanent Trân Thanh Mân, participera à la 146e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-146), du samedi 11 au mercredi 15 mars 2023 à Manama, au Bahreïn.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Photo : daibieunhandan.vn

Le débat général sera axé sur son thème principal, "Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l’intolérance", et offrira une plateforme aux délégués pour délibérer, échanger des points de vue et de galvaniser l’action parlementaire dans ce domaine.L’Assemblée adoptera des résolutions sur le point d’urgence et sur le thème abordé par la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale intitulé "Cyberattaques et cybercriminalité : les nouveaux risques pour la sécurité mondiale" ainsi que celui de la Commission permanente du développement durable intitulé "L’action des parlements en faveur d’un bilan carbone négatif des forêts".L’Assemblée devrait se conclure par l’adoption d’un document final sur le thème du débat général. – VNA