Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et la Première ministre roumaine Viorica Dancila. Photo : VNA



Bucarest (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, effectue les 6 et 7 juillet une visite officielle en Roumanie, sur invitation du chef de la diplomatie roumaine Teodor Melescanu.



Durant son séjour, Pham Binh Minh a rencontré Carmen Ileana Mihalcescu, vice-présidente de la Chambre des députés de la Roumanie. Il s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Teodor Melescanu et a eu une entrevue avec la Première ministre Viorica Dancila.



Lors de sa rencontre avec la vice-présidente de la Chambre des députés de la Roumanie, le vice-Premier ministre vietnamien a déclaré tenir en haute estime les aides roumaines pour son pays, notamment celles dans l’éducation qui avaient bénéficié à plus de 4.000 étudiants vietnamiens. Pham Binh Minh a ensuite affirmé la volonté du gouvernement vietnamien de développer les relations multiformes avec la Roumanie, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement.



Carmen Ileana Mihalcescu a affirmé son soutien pour le développement de la coopération bilatérale. Elle a également assuré que la Chambre des députés de la Roumanie soutenait la signature rapide de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne.



Lors de son entretien avec Pham Binh Minh, le chef de la diplomatie roumaine a déclaré que le Vietnam était un partenaire important de son pays en Asie et, plus particulièrement, en Asie du Sud-Est. Teodor Melescanu a émis le souhait de voir les relations bilatérales se développer heureusement en tous domaines.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a insisté sur les dernières avancées des liens économiques bilatéraux, lesquelles serviront de bases pour accélérer la coopération entre les deux pays. Soulignant l’importance des échanges entre les Vietnamiens et les Roumains, il a invité des artistes roumains à participer au Festival de Hue en 2019. Il a également demandé au gouvernement roumain de soutenir les Vietnamiens établis sur son sol.



Pham Binh Minh et Teodor Melescanu ont constaté que les relations économiques entre leurs pays demeuraient en deçà des potentiels. En effet, les échanges commerciaux bilatéraux n’ont atteint que 207 millions de dollars en 2017. La Roumanie recense actuellement deux projets d’investissement au Vietnam d’un fonds total de 1,2 million de dollars. Les deux parties ont affirmé que leurs pays disposaient encore de grands potentiels pour développer leurs relations, notamment dans les secteurs d’excellence de chacun.



Pham Binh Minh et Teodor Melescanu ont convenu de poursuivre la coopération bilatérale dans la culture, de renforcer les liens dans le tourisme, l’éducation, les sciences et techniques. La Roumanie s’est engagée à augmenter les bourses d’études en faveur des Vietnamiens et a invité les jeunes diplomates vietnamiens à participer à des formations à court terme sur son sol. Les deux parties ont également décidé d’étudier la possibilité d’envoyer des travailleurs vietnamiens qualifiés en Roumanie.



En tant que président de l’Union européenne (UE) au premier semestre 2019, la Roumanie a affirmé son soutien pour le développement des relations entre l’UE et le Vietnam. Le Vietnam, de son côté, est prêt à servir de “passerelle” entre la Roumanie et l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) ainsi que ses pays membres.

Pham Binh Minh (gauche) et Teodor Melescanu, lors de la conférence de presse après leur entretien. Photo : VNA





Après leur entretien, Pham Binh Minh et Teodor Melescanu ont eu une rencontre avec la presse pour informer des résultats de leur dialogue sur l’approfondissement des relations bilatérales en tous domaines, dont l’économie, les sciences, l’éducation, la culture, le tourisme, la sécurité et la défense, la coopération décentralisée...

Ils ont assisté ensuite à la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre les académies de diplomatie du Vietnam et de la Roumanie.



Le même jour, Pham Binh Minh a eu une entrevue avec la Première ministre roumaine Vioria Dancila.



Appréciant les potentiels du Vietnam, la Première ministre roumaine a indiqué que les deux pays disposaient de nombreuses opportunités pour développer leurs relations dans l’économie, les sciences et les technologies.



Les deux parties ont insisté sur la nécessité de lever les obstaces au développement de leur coopération économique. Ils ont souligné l’importance du Comité intergouvernement et de la signature d’accords dans l’agriculture, la culture, l’éducation... -VNA