Hanoï, 12 février (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a souligné la nécessité de construire une vision commune en faveur de la stabilité, de la durabilité et de la connectivité entre les mers et les océans, notamment l'océan Indien, l'océan Pacifique et la mer Orientale, tout en s'adressant à la récente septième Conférence de l'océan Indien (COI) à Perth, en Australie.

Lors de la récente septième Conférence de l'océan Indien (COI) à Perth, en Australie. Photo : VNA

Pour réaliser cette vision, Nguyen Minh Vu a proposé de maintenir l'ordre fondé sur des règles en mer et d'assurer le respect et le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), promouvoir le rôle de la diplomatie dans la résolution des différends et des désaccords en mer par des moyens pacifiques fondés sur le droit international, en minimisant les risques d'erreurs de calcul et en prévenant les conflits et renforcer la coopération maritime efficace et pratique, notamment dans les domaines de la sécurité maritime, du maintien de la liberté de navigation et de l'aviation, de la protection de l'environnement et de l'écosystème marin et de la promotion de l'économie bleue.Il a souligné l'engagement ferme de l'ASEAN à respecter le droit international, à régler les différends par des moyens pacifiques, à ne pas recourir ou menacer de recourir à la force, et à respecter pleinement les processus juridiques et diplomatiques, à mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à construire une Code de conduite (COC) substantiel et efficace conformément à la CNUDM.Co-présidée par la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong et son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar les 9 et 10 février, la conférence a attiré la participation de dirigeants, de hauts fonctionnaires, de chercheurs et d'universitaires de plus de 30 pays et organisations internationales de la région et d'ailleurs.Les délégués ont partagé différentes perspectives sur le contexte régional et mondial, dans lesquels ils ont souligné la tendance à une connectivité et une interdépendance croissantes entre les régions, les mers et les océans, notamment l'océan Indien, l'océan Pacifique et la mer Orientale, les défis traditionnels et non traditionnels communs tels que le changement climatique, les activités criminelles transnationales et les conflits territoriaux qui menacent les mers et les océans ; et d’énormes implications et conséquences pour le développement économique, l’environnement écologique, le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement et les risques de conflit si les pays ne parviennent pas à travailler ensemble pour relever ces défis.Dans le cadre de l'événement, le responsable vietnamien a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, le ministre d'État britannique pour l'Indo-Pacifique, les vice-ministres des Affaires étrangères d'Australie, des Maldives et du Japon, ainsi que le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe. et des représentants de certains pays de l'ASEAN.Lors d'une réunion avec Roger Cook, Premier ministre de l'État d'Australie-Occidentale, le vice-ministre , Nguyen Minh Vu a demandé au Premier ministre de continuer à faciliter l'intégration des Vietnamiens travaillant et étudiant dans l'État, et a proposé des procédures d'octroi de visa plus rapides pour les hommes d'affaires, les travailleurs qualifiés et les étudiants vietnamiens.Les deux parties ont noté avec satisfaction l'évolution positive des relations entre les localités vietnamiennes et l'Australie occidentale, notamment l'ouverture d'une route aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Perth en janvier 2024 et un bureau de représentation des investissements et du commerce de l'Australie occidentale à Hô Chi Minh-Ville en mars 2023. - VNA