Thanh Hoa (VNA) – Si la guerre a privé Hoàng Viêt Toan d’une partie de son corps, elle ne lui a pas ôté sa joie de vivre. Malgré ses blessures, ce vétéran s’implique depuis 28 ans dans tous les programmes de développement de Thanh Hoa (Nord), sa province natale.

Le vétéran Hoàng Viêt Toan (chemise blanche) . Photo : VOV

Construite il y a onze ans, la route menant à la digue du village de Phong Lai est toujours en parfait état. Elle est la fierté des villageois qui en ont financé les travaux suite à l’appel de générosité lancé par Hoàng Viêt Toan. A l’époque, Hoàng Viêt Toan avait réussi, en seulement trois mois, à lever près de 850 millions de dongs (31.000 euros) auprès des villageois et de ses compatriotes des différentes provinces.

Trinh Khac Thuân, chef du village de Phong Lai, explique: «Monsieur Toan a proposé de faire appel à la générosité de ses compatriotes pour financer les travaux. Son appel a été très largement entendu et en seulement un mois, une belle route menant à la digue longeant la rivière Chu était construite».

En 2015, lorsque l’antenne du Parti de sa commune a décidé de construire une maison de la culture, monsieur Toan a réussi à collecter 650 millions de dongs (24.000 euros). Il a également été un élément très actif dans le programme d’instauration de la nouvelle ruralité.

Nguyên Ngoc Uyên, vice-président du comité populaire de la commune de Xuân Lai, affirme: «Monsieur Toan est une personne influente au sein de la population locale. Quand il lance un appel, tout le monde y répond favorablement. Il est un peu comme un intermédiaire entre les autorités et les habitants. C’est une personnalité très engagée dans les mouvements culturels du village».

Grièvement blessé lors d’un combat à Quang Tri en 1973, monsieur Toan a en plus été exposé à la dioxine. Démobilisé en 1976, il est retourné dans son village natal et y a occupé avec brio les fonctions de secrétaire de l’Union de la jeunesse, président du comité populaire et secrétaire de l’antenne du Parti de la commune.

«Je suis un soldat de Hô Chi Minh qui a servi son pays de manière inconditionnelle. Après la démobilisation, j’ai exécuté toutes les missions qui m’ont été confiées par le Parti et la population. C’est un vrai bonheur de participer au développement de son propre village», confie-t-il.

Pour monsieur Toan, la confiance et le respect des habitants sont des récompenses beaucoup plus importantes que toutes les distinctions qu’il a reçues. – VOV/VNA