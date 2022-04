Lancement du Mois d’action humanitaire 2022. Photo: VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – Le Comité central de la Société de la Croix-Rouge vietnamienne (CRV), en collaboration avec le Comité populaire provincial de Thua Thien-Hue, a lancé le Mois d’action humanitaire 2022, lors d’une cérémonie organisée le 28 avril dans cette province du Centre.

Ayant pour thème « Connecter la communauté - Multiplier les actes de bonté », ce mouvement vise à unir la communauté à travers de bonnes actions et à faire l'éloge de l'esprit humanitaire, contribuant à bâtir une communauté unie et solidaire.

Présent à la cérémonie de lancement, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que le travail de volontariat et humanitaire n'était pas seulement la responsabilité de l'État, d'une organisation, d’une communauté ou d’un individu, mais celle de toute de la société, dans laquelle l'État devrait jouer un rôle proactif et donner des orientations.

Le président a appelé les agences, organisations, entreprises et personnes de toutes les couches sociales à continuer de s'associer à la CRV, au Parti et à l'État pour soutenir les personnes défavorisées, construisant ainsi une communauté unie restant en bonne santé et en sécurité au milieu de la pandémie, des catastrophes ou de la guerre.

Le président Nguyen Xuan Phuc (2e à partir de la gauche) visite la Foire caritative 2022. Photo: VNA

Lors du Mois d’action humanitaire 2022 en mai, la CRV s'efforcera de mobiliser 400 milliards de dongs pour aider un million de personnes en difficulté, a déclaré sa présidente, Bui Thi Hoa.

A cette occasion, la CRV a lancé deux programmes phares pour les cinq prochaines années, dont "Assurer la sécurité pour les pêcheurs pauvres et en difficulté" et "Améliorer la nutrition chez les enfants pauvres et handicapés".

Organisé pour la première fois par la CRV en 2018, le Mois d’action humanitaire a mobilisé ces quatre dernières années plus de 1.500 milliards de dongs, soutenant 3,3 millions de personnes dans le besoin. -VNA