Hanoi (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a souligné les résultats de la 32e Conférence nationale de la diplomatie et de la 21e Conférence nationale des affaires étrangères, qui se sont tenues à Hanoï du 18 au 23 décembre.

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

Dans une interview récemment accordée à la presse, Lê Thi Thu Hang a déclaré que la 32e Conférence nationale de la diplomatie avait comporté 23 sessions, dont neuf discussions thématiques, et plus de 300 discours.

Cette 32e Conférence diplomatique est très importante et revêt un caractère « charnière », marquant une période d'héritage ainsi que de nouveau développement dans les affaires étrangères. Elle a obtenu des résultats importants, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Lê Thi Thu Hang.

Lors de la Conférence, les dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’Assemblée nationale ont estimé que le travail d'affaires étrangères a permis d'obtenir des réalisations importantes et historiques et constitue un point positif impressionnant dans les réalisations globales du pays, et donné leurs avis sur des orientations complètes et approfondies sur les affaires étrangères.

Il s'agit d'une base importante pour identifier les tâches et mesures clés en matière d’affaires étréngères qui doivent être axées sur la mise en œuvre jusqu'à la fin du 13e mandat et les années suivantes, en préparant dans un premier temps le contenu du 14e Congrès national du Parti.

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, dans les temps à venir, le secteur diplomatique se concentrera sur les tâches clés suivantes : accorder une haute priorité à la mise en œuvre des accords et engagements conclus ; élargir la coopération avec le Laos et le Cambodge ; promouvoir la dynamique de développement avec la Chine et les États-Unis et la coopération pratique avec d'autres partenaires importants et amis traditionnels ; améliorer la qualité et l'efficacité de la diplomatie économique ; protéger résolument et de manière persistante l'indépendance, la souveraineté, le territoire, les droits et intérêts légaux et légitimes ; élever et promouvoir son rôle dans les affaires étrangères multilatérales ; déployer globalement le travail lié aux Vietnamiens à l’étranger ; achever la construction d’une diplomatie professionnelle, globale, moderne et forte.

Concernant le travail des affaires étrangères des localités, le ministère des AE continuera d'accompagner et de soutenir les localités dans leurs efforts pour attirer des ressources internationales pour le développement durable notamment à travers l'amélioration de la fourniture d'informations sur l'évolution économique mondiale ; des informations sur les règles de gouvernance, les nouvelles normes et les nouvelles tendances de la coopération économique internationale ; le soutien de l'établissement et de l'utilisation efficace de relations avec des localités des pays, de la coopération avec des sociétés multinationales, des organisations internationales et des associations commerciales étrangères, de la participation à des mécanismes de coopération internationaux au niveau local, a déclaré Lê Thi Thu Hang.

Le ministère des AE soutiendra également les localités dans l’organisation des activités de publicité, de promotion, d'événements culturels et d'échanges entre les peuples, ainsi que dans la formation des ressources humaines. -VNA