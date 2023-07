Le Sommet de la crevette 2023 (Shrimp Summit) s’ouvre le 25 juillet à Ho Chi Minh-Ville. Photo: thuysanvietnam.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Sommet de la crevette 2023 (Shrimp Summit) s’est ouvert le 25 juillet à Ho Chi Minh-Ville pour relever les défis auxquels est confrontée la filière crevette en Asie et dans le monde, en mettant l'accent sur la "durabilité" et "l'adaptation au changement climatique".



Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que le Sommet de la crevette 2023 réunit un grand nombre de scientifiques, d'acheteurs internationaux, d'experts, de représentants de grands pays producteurs de crevettes dans le monde, d'entreprises et de partenaires importants, créant ainsi un important forum mondial pour discuter des questions importantes de la filière crevette.



Selon des entreprises vietnamiennes participantes, grâce à ce sommet, les aquaculteurs vietnamiens souhaitent voir les experts, les acheteurs et les amis internationaux partager les avancées scientifiques dans la production et la gestion de crevettes. En outre, ils souhaitent se mettre au courant des dernières tendances et des demandes actuelles du marché, ainsi que des opportunités de coopération dans la recherche et les liens commerciaux concernant les produits de la crevette.

Le Vietnam compte actuellement environ 200 usines de transformation de crevettes approuvées par la Commission européenne. Photo: nongnghiep.vn



Chaque année, la filière crevette représente environ 40-45% de la valeur totale des exportations de produits aquatiques, soit 3,5 - 4,3 milliards de dollars. Actuellement, les crevettes vietnamiennes sont exportées vers 100 pays.



Le Vietnam compte actuellement environ 200 usines de transformation de crevettes approuvées par la Commission européenne. Le pays est devenu le deuxième fournisseur mondial de crevettes, avec des exportations représentant de 13 à 14% de la valeur totale des exportations mondiales de crevettes. -VNA