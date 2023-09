L'immeuble d'habitation situé au 37 dans l'impasse 29/70, rue Khuong Ha, quartier de Khuong Dinh, arrondissement de Thanh Xuân. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - Le 12 septembre, un incendie s'est produit dans un immeuble d'habitation situé au 37 dans l'impasse 29/70, rue Khuong Ha, quartier de Khuong Dinh, arrondissement de Thanh Xuân, Hanoï, provoquant des conséquences extrêmement graves, avec de nombreux décès et blessés.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a envoyé une lettre de sympathie à l'organisation du Parti, à l’administration et à la population de la ville de Hanoï.



Dans sa lettre, Nguyen Phu Trong a exprimé sa profonde sympathie, partagé les pertes et les douleurs, et présenté ses condoléances aux familles des victimes.



Il a salué les efforts des forces compétentes, ainsi que la solidarité de la population et des autorités locales de l'arrondissement de Thanh Xuân, de la ville de Hanoï, dans les opérations de sauvetage et de secours pour minimiser les pertes humaines et matérielles.



Il a demandé à tous les secteurs de traiter rapidement les conséquences de l’incendie, d’accorder une priorité absolue aux soins médicaux aux blessés, de mettre en place des politiques adéquates pour soutenir les familles des victimes et assurer la vie des habitants.



Le secrétaire général du Parti a demandé aux organes compétents de mener une enquête sur les responsabilités des organisations et particuliers impliqués et de sanctionner les violations conformément à la loi. En outre, il a proposé au Premier ministre d’ordonner de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre les incendies dans tout le pays. -VNA