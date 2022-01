Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh est allé ce jeudi matin à l’aéroport international de Noi Bai pour inspecter la garantie de la sécurité et de la sûreté de l'aviation, la prévention et le contrôle du COVID-19 à l'occasion du Nouvel An lunaire 2022 ou le Têt.



Pham Binh Minh, également président du Comité national de la sécurité routière, président du Comité de sécurité de l’aviation civile, a loué les agences, les unités de l'industrie de l'aviation civile et les ministères et les secteurs pour avoir bien organisé, maintenu et assuré la sécurité, la sûreté des activités de l'aviation civile l’année dernière.



Afin de servir le peuple à l’occasion du Têt, de garantir la sécurité et de contrôler l'épidémie de COVID-19 dans le transport aérien, le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Transports et aux unités concernés de respecter strictement les directives du Premier ministre sur la garantie de l'ordre et de la sécurité de la circulation pendant le Nouvel An lunaire et la Fête du printemps 2022.



Plus précisément, le ministère des Transports doit travailler avec les autorités de l'aviation d'autres pays pour convenir d’augmenter la fréquence des vols internationaux afin de répondre aux besoins des citoyens vietnamiens à l’occasion du Nouvel An lunaire en 2022.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh inspecte la garantie de la sécurité et de la sûreté de l'aviation à l’aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a également exigé que les unités de l’industrie de l’aviation civile continuent à encourager les passagers à respecter strictement les réglementations sur la sécurité, la sûreté et la prévention et le contrôle du COVID-19 dans leurs opérations de transport aérien et traiter strictement les violations.



Les unités doivent examiner le processus, vérifier des équipements, mobiliser les ressources pour répondre à la demande accrue pendant le Nouvel An lunaire, minimiser les retards et les annulations. Ils doivent également préparer des solutions pour faire face à l’épidémie de COVID-19, a-t-il souligné.



En 2021, l'industrie de l’aviation civile a été fortement touchée par la pandémie de COVID-19. Le volume de passagers aux aéroports a fortement chuté. À l'aéroport international de Noi Bai, le nombre de passagers a diminué de 55,62 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cependant, les unités ont coordonné et bien organisé les vols pour rapatrier les citoyens ou transporter des vaccins COVID-19 et de matériels médicaux, assurant la sécurité absolue, la sûreté, la prévention et le contrôle de l’épidémie, a rapporté un représentant de l’Autorité des aéroports du Nord.



Concernant la construction des infrastructures, le projet de réparation et de rénovation de la piste 1B a été achevé et mis en service le 9 septembre 2021. Le projet de réparation et de rénovation de la piste 1A a presque achevé et devrait être mis en service le 27 janvier 2022, a-t-il ajouté. -VNA