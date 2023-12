Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et une délégation chinoise de haut rang l'accompagnant sont allés mercredi matin 13 décembre rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée à Hanoï.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping rend hommage au Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et la délégation chinoise ont déposé une gerbe de fleurs portant l'inscription « Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine Xi Jinping rend hommage au Président Ho Chi Minh - le grand leader qui vit à jamais dans le cœur du peuple vietnamien ».