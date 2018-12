La conférence sur les médias culturels entre le Vietnam et l'Inde. Photo: VNA



New Delhi (VNA) – Une conférence sur les médias culturels entre le Vietnam et l'Inde s'est tenue le 10 novembre dans la capitale indienne New Delhi, avec la participation d’un certain nombre de journalistes et d’artistes folkloriques vietnamiens et de représentants de l’Institut indien des médias populaires.

Lors de la conférence, les délégués ont convenu que la communication jouait un rôle important dans la présentation et la promotion des liens culturels entre les deux pays.

Selon le prof.-docteur Nguyen Thanh Loi, membre du Comité exécutif de l'Association des journalistes vietnamiens, rédacteur en chef du magazine « Nguoi lam bao » (Journaliste), via les médias, le Vietnam a présenté de beaux aspects de sa culture aux amis internationaux.

Il a affirmé que les conférences et les échanges étaient une bonne occasion de promouvoir l'image du pays auprès des amis étrangers en général, et indiens en particulier.

K G Suresh, directeur de l'Institut indien des médias populaires, a souligné le rôle des médias dans le renforcement de la compréhension mutuelle entre citoyens vietnamiens et indiens.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam en Inde a organisé un programme d’échange autour du culte médiumnique des Déesses-Mères des Trois Palais (Tam phu) des Vietnamiens, reconnu patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2016. -VNA