Hanoï, 6 juillet (VNA) - Une conférence s'est tenue le 5 juillet à Hanoï pour discuter du rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) au Vietnam.

Lors de la conférence. Photo : nhandan.vn

Une enquête publiée par ActionAid Vietnam et ses partenaires a montré que près de 57 % des jeunes estiment que le manque de connaissances et de compétences professionnelles est l'un des facteurs qui entravent leur engagement dans le développement durable.L'enquête fait partie d'un projet visant à aider les jeunes vietnamiens à renforcer leur capacité à devenir des citoyens du monde et à les encourager à atteindre les objectifs de développement durable concernant le changement climatique et l'environnement.Le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh, Ngo Van Cuong, a déclaré que la jeunesse joue un rôle important et indispensable dans le développement durable du pays, et que le développement de la jeunesse doit aller de pair avec le développement du pays.Soulignant que la protection de l'environnement est un besoin crucial et un fondement du développement durable, il a déclaré que la question a reçu une grande attention de la part du syndicat à tous les niveaux et des jeunes à travers le pays.Notamment, un programme appelé "Pour un Vietnam vert" a été mis en place avec l'espoir de planter 100 millions d'arbres sur la période 2021-2025, ainsi qu'une campagne de nettoyage des plages et un festival pour encourager les jeunes à limiter les déchets plastiques, a-t-il déclaré.En particulier en 2023, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh a lancé un projet visant à promouvoir la participation du syndicat à la protection de l'environnement et à la réponse au changement climatique au cours de la période 2023-2027, a-t-il déclaré.Les participants ont convenu que les jeunes sont le facteur clé de l'évolution de la sensibilisation et des comportements du public en matière de protection de l'environnement et de réponse au changement climatique au Vietnam au milieu des nombreux défis auxquels le pays est confronté.Ils ont souligné la nécessité d'une coordination plus étroite entre ActionAid Vietnam, le Fonds de soutien aux programmes et projets de bien-être social au Vietnam et de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh dans l'organisation d'activités de protection de l'environnement, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable au Vietnam.- VNA