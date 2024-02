Le ringgit malaisien est compté dans un bureau de change à Kuala Lumpur. (Photo : AFP/VNA)

Kuala Lumpur, 28 février (VNA) – Un responsable de la banque centrale de Malaisie s'attend à ce que le ringgit du pays s'échange à la hausse grâce aux perspectives économiques positives.Le gouverneur de la Bank Negara Malaysia (BNM), Abdul Rasheed Ghaffour, a déclaré que le ringgit est actuellement sous-évalué mais qu'il devrait être négocié à la hausse grâce aux fondamentaux et aux perspectives économiques positifs de la Malaisie.La devise a atteint son plus bas niveau depuis 26 ans le 20 février pour s'échanger à 4,80 MYR par USD.Le Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid, économiste en chef à la Bank Muamalat Malaysia Bhd, a noté que la juste valeur de la note locale est plus proche de 3,90 MYR par USD, soulignant que le ringgit oscille en dessous de 100 points à la fois sur le taux de change effectif nominal (NEER) et Indices du taux de change effectif réel (TCER).Théoriquement, le ringgit devrait évoluer vers sa juste valeur. Cependant, à l'heure actuelle, le marché des changes est trop faussé par des facteurs externes, ce qui conduit le ringgit à s'écarter de sa juste valeur de 3,90 MYR par USD, a-t-il ajouté.Afzanizam a estimé que l’excédent du compte courant de la Malaisie, à 1,2 % du produit intérieur brut (PIB), est l’un des facteurs susceptibles de renforcer le ringgit.Tan Teng Boo, directeur général de Capital Dynamics Asset Management Sdn Bhd, prévoit que le ringgit pourrait s'échanger entre 4,20 et 4,40 par dollar d'ici la fin de 2024, compte tenu d'une éventuelle réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année.Le ringgit a perdu près de 4 % en valeur pour atteindre son plus bas niveau depuis janvier 1998. Parallèlement, les monnaies régionales comme le won coréen et le dollar taïwanais se sont dépréciées de 0,2 % et 0,3 %, respectivement. - VNA