Hanoi (VNA) – Le Département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique a indiqué mercredi 6 décembre avoir travaillé avec les parties concernées au rapatriement de 780 citoyens vietnamiens bloqués dans les zones de combat au Myanmar.

Des passagers reprennent leurs bagages à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài. Photo : VNA

Une mission intersectorielle, dont le ministère des Affaires étrangères assume la responsabilité principale, a été créée pour aider au rapatriment des citoyens vietnamiens depuis le Myanmar.Le Département de l’immigration a coordonné de manière proactive avec le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam au Myanmar pour vérifier et délivrer les passeports, assurer la protection des citoyens et organiser des vols de rapatriement, a indiqué son représentant.Au moins, 1.068 personnes ont bénéficié de l’aide pour accomplir les procédures nécessaires et se sont vu délivrer des visas.Le Département de l’immigration, en coordination avec les organes concernés, en a accueilli 780 personnes qui sont rentrées sur six vols charters mercredi 6 décembre à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi.Les citoyens vietnamiens qui sont toujours bloqués ou ont besoin d’aide sont priés de contacter le numéro d’assistance téléphonique pour la protection des citoyens : Ambassade du Vietnam au Myanmar : 959660888998 ; Hotline de protection des citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : 84 981 84 84 84 ; 84 965 41 11 18. E-mail : baohocongdan@gmail.com./. –VNA