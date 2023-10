Pékin (VNA) – Le président vietnamien Vo Van Thuong a eu une entrevue, vendredi 20 octobre à Pékin, avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, à l’occasion de sa participation au 3e Forum "La Ceinture et la Route" pour la coopération internationale.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (à gauche) et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping se serrent la main. Photo : VNA Le président vietnamien Vo Van Thuong (à gauche) et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping se serrent la main. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux du secrétaire général Nguyên Phu Trong et des dirigeants clés du Parti et de l’État vietnamiens au secrétaire général et président Xi Jinping et aux hauts dirigeants du Parti et du gouvernement chinois.Le chef de l’Etat vietnamien a exprimé ses félicitations à la Chine pour l’organisation réussie du 3e Forum "La Ceinture et la Route" pour la coopération internationale avec la participation de plus de 150 dirigeants et représentants de pays et d’organisations internationales.Le dirigeant chinois a adressé ses salutations chaleureuses et ses bons sentiments au secrétaire général Nguyên Phu Trong et aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, et a constaté avec joie que les relations de voisinage amical, de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux pays avaient maintenu ces derniers temps leur tendance de développement positive, avec des échanges et contacts de haut niveau réguliers et de nouveaux progrès substantiels dans la coopération bilatérale.Dans une atmosphère d’amitié, de confiance et d’ouverture, le président Vo Van Thuong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinpin se sont informés de la situation de chaque Parti et de chaque pays, soulignant l’importance des relations vietnamo-chinoise dans la politique extérieure de chaque pays.Le président Vo Van Thuong a félicité la Chine pour ses grandes réalisations atteintes depuis le 20e Congrès national du PCC, a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens considéraient toujours le renforcement et le développement des relations vietnamo-chinoises comme un choix stratégique et une priorité absolue de la politique extérieure du Vietnam.Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine considérait toujours le Vietnam comme une direction prioritaire de sa politique extérieure, qu’elle saluait et soutenait le fort développement et la mise en œuvre réussie de l’industrialisation et de la modernisation du Vietnam afin que les deux pays puissent se développer ensemble.Il a exprimé l’estime et l’appréciation de la Chine pour la visite au poste-frontière Huu Nghi et la plantation d’arbres de l’amitié par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, ce qui démontre l’importance que le Parti et l’État vietnamiens attachent aux relations sino-vietnamiennes.Exprimant leur joie devant l’évolution positive des relations Vietnam-Chine au cours des derniers temps, notamment après la visite historique du secrétaire général Nguyên Phu Trong en Chine à l’automne 2022, les deux parties ont échangé en profondeur des orientations et des mesures majeures pour continuer de promouvoir et d’approfondir les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine dans les temps à venir.Le président Vo Van Thuong a exhorté les deux parties à continuer d’approfondir les connotations, élevant ainsi le niveau du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, à renforcer les échanges et les contacts de haut niveau et à tous les niveaux, à promouvoir fortement les domaines de coopération, en mettant l’accent sur le développement équilibré et durable de la coopération économique et commerciale, l’expansion des importations des marchandises, en particulier des produits agricoles vietnamiens, apportant des avantages pratiques au plus grand nombre d’agriculteurs et de consommateurs des deux pays, à accélérer les liaisons de transport, à déployer rapidement l’aide chinoise au Vietnam et à travailler au règlement des entraves dans un certain nombre de projets de coopération.Il a également proposé que les deux parties s’efforçaient de créer une atmosphère favorable pour les progrès des relations bilatérales dans leur ensemble, de renforcer la sensibilisation à l’amitié bilatérale, à promouvoir les échanges populaires, en particulier entre les jeunes générations afin que chacun habitant puisse mieux appréhender la tradition d’amitié entre les deux pays.Le président Vo Van Thuong a demandé que les deux parties s’efforcent de contrôler efficacement et de gérer de manière adéquate les différends en mer, respectent les intérêts légitimes et légaux de chacun, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), oeuvrent avec les pays concernés pour faire de la Mer Orientale une mer de paix, d’amitié, de coopération et de développement.Appréciant hautement les propositions de coopération du président Vo Van Thuong, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a convenu de promouvoir des échanges de haut niveau et à tous les niveaux, renforçant ainsi la compréhension et consolidant la confiance politique entre les deux parties.Soulignant l’importance d’une coopération pratique et mutuellement bénéfique entre les deux pays, le secrétaire général et président Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à accroître ses importations des produits vietnamiens, notamment des produits agricoles et des produits industriels et manufacturésIl a proposé aux deux parties de renforcer la connexion de l’initiative "la Ceinture et la Route" avec le cadre "Deux couloirs, une ceinture", d’élaborer un plan de coopération spécifique, combiné à des tâches de réforme et de développement clés de chaque partie, de promouvoir des domaines de coopération stratégique tels que les infrastructures, les liaisons de transport, le partage d’expériences en matière de réforme des entreprises publiques...Les deux dirigeants ont également souligné l’importance d’intensifier les échanges entre les peuples et la sensibilisation à l’amitié bilatérale, de renforcer les fondements sociaux, de gérer de manière satisfaisante et de bien contrôler les différends, pour la paix et la stabilité en mer et dans la région.Les deux dirigeants ont également échangé des opinions sur un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun et ont convenu d’œuvrer ensemble pour promouvoir la paix, la coopération et le développement dans la région et le monde. – VNA