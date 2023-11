Hanoi (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a souligné lundi 13 novembre au vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense Tea Seiha, que le Vietnam souhaitait toujours renforcer ses relations avec le Cambodge, considérant cela comme une priorité de la politique étrangère du Vietnam.

Le président Vo Van Thuong (à droite) serre la main du vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense Tea Seiha, à Hanoi, le 13 novembre. Photo: VNA



Dans la relation globale entre les deux pays, la coopération entre les deux ministères de la Défense et les deux armées a obtenu des résultats positifs, substantiels, étendus et efficaces dans tous les domaines, dans les cadres tant bilatéral que multilatéral, constituant véritablement l’un des piliers importants de la relation vietnamo-cambodgienne, a-t-il indiqué.

Le chef de l’Etat vietnamien s’est déclaré convaincu que la visite officielle au Vietnam du général Tea Seiha contribuera à promouvoir la coopération entre les deux ministères de la Défense et les deux armées ainsi qu’à promouvoir la bonne amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge.

Le général Tea Seiha a informé le président Vo Van Thuong des résultats de ses entretiens avec le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang au cours desquels les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale, soulignant que le ministère vietnamien de la Défense est un partenaire très important du ministère cambodgien de la Défense

A cette occasion, il a remercié le Parti communiste du Vietnam (PCV), l’État, l’Armée populaire et le peuple du Vietnam d’avoir toujours soutenu et aidé le Parti du peuple cambodgien (PPC), l’État, les Forces armées royales cambodgiennes (FARC) et le peuple du Cambodge.

Le nouveau gouvernement cambodgien est composé de plusieurs nouveaux membres et tous s’efforcent d’hériter et de promouvoir les réalisations créées par les générations précédentes et de continuer à cultiver la belle amitié traditionnelle, la camaraderie et la fraternité entre le Vietnam et le Cambodge pour qu’elles se développent chaque jour davantage, a-t-il partagé.

Appréciant les entretiens très fructueux entre les deux ministres vietnamien et cambodgien de la Défense, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Parti et l’État du Vietnam encouragent, soutiennent et créent toujours les conditions pour que la coopération entre les deux armées et les deux ministères de la Défense devienne de plus en plus pratique et efficace.

Dans le contexte d’évolutions complexes et imprévisibles dans la région et dans le monde, il a souhaité que les deux ministères de la Défense renforcent leur coordination dans le partage d’informations de défense et sur les questions régionales et internationales en vue d’une meilleure coopération.

Les deux parties devraient continuer à se coordonner étroitement, à mettre en œuvre les accords de coopération existants et à continuer d’attacher de l’importance à la coopération en matière de formation, d’entrainement et de perfectionnement d’officiers, en particulier des jeunes officiers, a-t-il exhorté.

Les deux parties devraient continuer de se coordonner pour bien administrer la frontière commune pour en faire une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement, apportant des avantages aux peuples des deux pays ; et accélérer les négociations sur la démarcation et le bornage de la frontière terrestre dans les zones restantes.

Le chef de l’État a encouragé les ministères de la Défense des deux pays à accroître les échanges militaires avec les localités, les régions militaires et les corps d’armée, partageant ainsi leurs expériences en matière de formation et de construction de l’armée de chaque pays.

Par l’intermédiaire du général Tea Seiha, le président Vo Van Thuong a adressé ses salutations au roi Norodom Sihamoni et à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du PPC Samdech Techo Hun Sen, au Premier ministre Samdech Thipadi Hun Manet et autres hauts dirigeants cambodgiens, souhaitant accueillir bientôt les dirigeants cambodgiens au Vietnam. – VNA