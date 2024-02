Hanoï, 5 février (VNA) – Le président Vo Van Thuong a offert de l'encens en commémoration de certains dirigeants défunts du Parti et de l'État et a rendu visite à plusieurs anciens dirigeants dans les localités du sud à l'occasion du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt) et du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2024).

Le président offre de l'encens aux défunts dirigeants et présente ses salutations aux anciens dirigeants. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong a offert de l'encens pour commémorer le défunt président Le Duc Anh et le défunt président du Front de libération nationale du Sud-Vietnam Nguyen Huu Tho, qui occupaient les postes de vice-président de l'État, président de l'État par intérim, président de l'Assemblée nationale et vice-président du le Conseil d'État.

A cette occasion, le Président Vo Van Thuong a également rendu visite aux anciens Présidents Nguyen Minh Triet et Truong Tan Sang. Il a exprimé son appréciation pour les contributions des deux anciens présidents à la cause révolutionnaire du Parti, renforçant la position et le prestige du pays et renforçant le grand bloc d'unité nationale.

Le président Vo Van Thuong a souhaité aux anciens dirigeants bonne santé, bonheur et longévité et a exprimé l’espoir qu’ils apporteront davantage de matière grise et d’expériences au développement du pays. - VNA