Le président du Département général des politiques de l’Armée populaire du Vietnam, Luong Cuong (gauche) et Zhang Youxia, vice-président de la Commission militaire centrale de Chine. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Le général de corps d’armée Luong Cuong, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, membre de la Permanence de la Commission militaire centrale, président du Département général des politiques de l’Armée populaire du Vietnam, a été reçu le 25 juillet à Pékin par le général de corps d’armée Zhang Youxia, membre du Bureau Politique, vice-président de la Commission militaire centrale.

Luong Cuong, à la tête d’une délégation de l’Armée populaire du Vietnam, effectue une visite d’amitié du 22 au 26 juillet en Chine, sur invitation du général de corps d’armée Miao Hua, membre de la Commission militaire centrale, président du Département du travail politique de la Commission militaire centrale de Chine.

Zhang Youxia a affirmé le développement fructueux des relations entre les deux pays ces dernières années, ajoutant que la visite contribuait à les approfondir et à resserrer les liens entre le Département général des politiques de l’Armée populaire du Vietnam et le Département du travail politique de la Commission militaire centrale de Chine. Il a souligné la nécessité de partager des expériences entre les deux parties dans le travail du Parti et de la politique, l’édification d’une force armée puissante et le renforcement de la direction du Parti pour l’armée.

La Chine prend en haute considération les relations avec le Vietnam et souhaite stimuler la coopération bilatérale dans la défense à travers l’édification des mécanismes de coopération, le maintien de l’échange de délégations et l’élaboration du plan de coopération future, a-t-il précisé.

Pour sa part, Luong Cuong a aussi affirmé que le Vietnam considérait la Chine comme son partenaire important et s’efforçait d’approfondir les relations bilatérales. Il a souhaité une coopération continue et plus efficace dans le secteur de la défense entre les deux pays.

Auparavant, Luong Cuong s’est entretenu avec Miao Hua. Les deux parties ont exprimé la volonté de renforcer la coopération et les échanges pour resserrer la compréhension mutuelle et instaurer la confiance et de contribuer au développement des relations entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples. Ils ont estimé que les dirigeants vietnamiens et chinois créaient toujours les conditions favorables à la coopération entre les deux armées, notamment la mise en œuvre de la Déclaration de la Vision commune sur la coopération dans la défense entre les deux ministères.

Luong Cuong et Miao Hua sont tombés d’accord sur le règlement des différends par des mesures pacifiques, sur la base des accords adoptés par de hauts dirigeants vietnamiens et chinois. L’armée doit arriver en tête dans l’application de ces accords, ont-ils conclu. –VNA