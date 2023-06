Hanoi (VNA) - Le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas, a quitté vendredi soir 30 juin Hanoi, concluant sa visite officielle au Vietnam à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.

Le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas en visite officielle au Vietnam. Photo: VNA

Au cours de la visite du 27 au 30 juin, Martin Candinas s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a rendu une visite de courtoisie au président de la République Vo Van Thuong et a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh.Au cours des rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué la visite du président du Conseil national de la Suisse, affirmant qu’il s’agissait d’une occasion de renforcer la compréhension mutuelle et de discuter des mesures visant à promouvoir l’amitié et les liens intégraux entre le Vietnam et la Suisse, ainsi qu’entre leurs organes législatifs.Martin Candinas a déclaré que la Suisse est l’un des premiers pays d’Europe occidentale à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, et jusqu’à présent, leurs relations bilatérales se sont développées sur le plan tant bilatéral que multilatéral. Il a promis de continuer à renforcer la coopération entre les deux pays.La Suisse considère toujours le Vietnam comme un partenaire stratégique en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré, ajoutant que sa visite vise à réaffirmer et à mettre en œuvre cette politique étrangère.Les dirigeants des deux pays ont partagé le point de vue selon lequel les deux législatures devraient jouer leur rôle dans la promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement, la transition énergétique juste, la transformation numérique et la réponse au changement climatique, en vue de la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).Pendant son séjour au Vietnam, le président du Conseil national de la Suisse a également tenu des séances de travail avec le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et plusieurs établissements économiques à Hai Duong et Hai Phong.Sa visite a été une activité diplomatique parlementaire importante qui marque la reprise des échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays après la pandémie de Covid-19, contribuant à approfondir les relations étroites et fiables entre les deux pays dans divers domaines. – VNA