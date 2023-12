La cérémonie de remise des prix du concours "Les jeunes étudient et suivent la pensée, la moralité et le style du Président Ho Chi Minh" a eu lieu le 26 décembre à l'Université du commerce extérieur à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé de lancer une campagne pour mettre en œuvre d'ici le 30 avril 2024 des tâches et mesures urgentes et clés en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).