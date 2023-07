Hai Phong (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê a rencontré mardi 4 juillet des électeurs du district de Vinh Bao, à Hai Phong (Nord) pour les informer du bilan de la 5e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (3e, de gauche à droite, 1er rang) lors de la rencontre avec des électeurs du district de Vinh Bao, à Hai Phong. Photo: VNA

Les électeurs ont salué les réussites observées dans trois domaines: la législation, la surveillance parlementaire et la prise de décisions. L’Assemblée nationale a adopté plusieurs lois importantes relatives aux intérêts des entreprises et de la population. La surveillance parlementaire s’est avérée transparente, démocratique et pertinente, ont-ils constaté.

Le plus haut législateur a brossé à grands traits les réalisations du pays en 2022, notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, une croissance économique de plus de 8% et une inflation de 3,15% dans un contexte mondial très dégradé, avant d’affirmé la volonté de persister dans l’objectif de croissance fixé pour 2023.

En août prochain, le Comité permanent de l’Assemblée nationale organisera, en collaboration avec le gouvernement et les organes compétents de l’Assemblée nationale, la toute première conférence nationale consacrée à la mise en œuvre des lois et des résolutions adoptées lors de la 5e session et depuis le début de la 15e législature, a annoncé Vuong Dinh Huê.

Cet événement prévu à Hai Phong devra évaluer l’application de tous les textes juridiques et l’exécution des engagements et promesses faits devant l’Assemblée nationale, l’électorat et la population, a-t-il fait savoir.

Le président de l’Assemblée nationale a également fait savoir que la mise en œuvre de la politique de réorganisation des unités administratives aux niveaux de district et de commune a permis de rationaliser les effectifs, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’appareil d’État et d’améliorer la qualité des services rendus à la population.

Au cours de la période 2019-2021, le pays a réduit huit unités administratives au niveau de district et 561 unités administratives au niveau de commune. Selon le dirigeant, la réduction de leur nombre n’est pas mécanique, mais doit être basée sur la culture, la tradition, l’histoire, les ethnies, les religions et même les exigences de développement, et décidée par les comités du Parti et les collectivités locaux.

La fusion des unités administratives publiques n’est pas un simple agencement mécanique mais une science de l’agencement. Le but ultime est de servir les personnes et les entreprises de la manière la plus pratique, a-t-il déclaré.

Partageant les nouveautés de la Loi sur les coopératives (amendée) récemment adoptée par l’Assemblée nationale, le dirigeant a exhorté la ville de Hai Phong à se concentrer davantage sur la création des produits OCOP dans le cadre d’un programme éponyme connu comme "À chaque commune, son produit", estimant que cela aide à résoudre des problèmes rencontrés par les coopératives et les PME.

En septembre prochain, l’Assemblée nationale accueillera la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, et à cette occasion se tiendra une exposition nationale sur les produits OCOP et les réalisations en matière de transformation numérique et d’entrepreneuriat de la jeunesse vietnamienne, a-t-il ajouté. – VNA