Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Dans la matinée du 6 janvier, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a rencontré un grand nombre d'électeurs de la ville de Hai Phong (Nord).Les électeurs, qui sont des ouvriers et travailleurs de la ville portuaire, ont hautement apprécié les activités de qualité et efficaces de l'Assemblée nationale, de la délégation parlementaire de Hai Phong en particulier, ces derniers temps.Après avoir écouté les opinions des électeurs de Hai Phong , le président de l’AN a souligné que cette rencontre était une occasion d'examiner les questions liées au travail, à l'emploi, aux moyens de subsistance des travailleurs, aux activités des entreprises...Il a répondu aux questions liées à l’augmentation des salaires, au projet de loi sur le travail (modifiée), les politiques visant à développer les logements sociaux et les hébergements pour les travailleurs des zones industrielles.Les dirigeants de différents organes et ministères ont également répondu aux questions sur les institutions culturelles, les politiques d'attraction de talents et sur la formation des ressources humaines...A l'occasion de la nouvelle année 2024, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et le vice-Premier ministre Tran Luu Quang ont remis des cadeaux à 200 syndicalistes et travailleurs ayant eu d'excellentes réalisations dans la production, ainsi qu'à des personnes en situation difficile.Le matin du même jour, le président Vuong Dinh Hue, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong Le Tien Chau ont assisté à la cérémonie de mise en chantier du projet de logement social Happy Home Trang Cat dans le quartier de Trang Cat, arrondissement de Hai An. Il s’agit du plus grand projet de logement social de Hai Phong, lequel offrira 4.300 appartements et contribuera ainsi à répondre aux besoins de logement de dizaines de milliers de travailleurs. -VNA