Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a formulé ses meilleurs voeux du Têt aux officiers et soldats des unités des gardes-frontières, lors d’une rencontre le 1er février au Commandement des unités des gardes-frontières à Hanoï. La rencontre a été connectée avec l’état-major des unités des gardes-frontières de 44 villes et provinces du pays, les postes des gardes-frontières dans les zones reculées, lointaines et insulaires.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, M. Hue a adressé ses salutations à tous les officiers, soldats et employés des unités des gardes-frontières, à l'occasion du Têt traditionnel.

Dans les temps à venir, le président de l'Assemblée nationale a souligné la nécessité de mettre en œuvre correctement les traités, protocoles, accords et règlements concernant la frontière, le territoire, la gestion et la protection des frontières, les portes frontalières, signés entre le Vietnam et des pays.

M. Hue a demandé aux gardes-frontières de se concentrer sur l'amélioration de la capacité de conseiller et de mettre en œuvre les travaux des gardes-frontières à tous les niveaux; de rechercher et d’améliorer les méthodes et les plans de gestion et de protection des frontières dans la nouvelle situation; de gérer efficacement les affaires survenues...

Les garde-frontières doivent se coordonner étroitement avec les secteurs, les échelons et les forces fonctionnelles pour créer ainsi une avancée décisive dans la prévention et la lutte contre la criminalité ; promouvoir l'application des technologies de l'information ; réformer les procédures administratives, accélérer la transformation numérique ; améliorer la qualité et l'efficacité de la gestion et du contrôle des activités d'immigration ; participer activement au règlement des conséquences des catastrophes naturelles, des épidémies et aux opérations de recherche et de sauvetage ; contribuer à prévenir et mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée...

Le président de l'Assemblée nationale a aussi souligné l'importance de bien comprendre et de bien mettre en œuvre l’option, les points de vue sur la politique étrangère du Parti et de l'État, l'amélioration de l'efficacité des relations extérieures de défense, la promotion des activités de jumelage entre les gardes-frontières vietnamiennes et les forces de protection des frontières des pays voisins, contribuant ainsi à édifier des frontières de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable. - VNA