Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à la séance de travail avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Soc Trang. Photo: VNA

Au cours des neuf premiers mois de 2023, le taux de croissance de la province a atteint 5,14%. Photo: VNA

Soc Trang (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a exhorté à la province de Soc Trang à devenir un pôle agricole et industriel du delta du Mékong.Lors de sa séance de travail du 9 octobre avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Soc Trang , Vuong Dinh Hue a félicité la province pour avoir publié sa planification pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050, et pour ses réalisations socio-économique de ces dernières années.Selon le rapport du Comité provincial du Parti, au cours des neuf premiers mois de 2023, le taux de croissance de la province a atteint 5,14%. Entre 2021 et 2023, le Produit intérieur brut régional (GRDP) moyen annuel a augmenté de 5,76 %, atteignant 72% de l'objectif fixé.Le revenu par habitant est estimé à 60,3 millions de dongs par an en 2023, soit une augmentation de 1,3 fois par rapport à 2020.Le président de l’Assemblée nationale a demandé de faire Soc Trang la porte d’entrée principale du delta du Mékong en développant le port en eau profond de Tran De associé à une zone économique maritime.Il a souligné la nécessité d’accélérer l’urbanisation et le développement du réseau de transport interrégional, la réforme administrative, le développement des ressources humaines, l’attraction des investissements dans la transformation des produits agricoles et aquatiques...Vuong Dinh Hue a également demandé à Soc Trang de bien mettre en œuvre les résolutions du Parti et de l’Assemblée nationale, d’améliorer la qualité des activités des députés et des conseils populaires locaux, de préparer soigneusement le vote de confiance pour les postes de dirigeants des comités du Parti à tous les niveaux et pour ceux déjà élus par le Conseil populaire. -VNA