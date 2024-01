Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse lors de la réception pour le corps diplomatique au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion du Têt du Dragon 2024, le 24 janvier au soir, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont présidé une rencontre et une réception pour le corps diplomatique au Vietnam.



A l'occasion du Têt traditionnel, au nom du secrétaire général Nguyen Phu Trong et des autres dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé au corps diplomatique les salutations respectueuses et sincères ainsi que les meilleurs vœux pour la nouvelle année.



Le chef du gouvernement a passé en revue les réalisations du Vietnam en 2023, notamment une croissance économique de 5,05%, un excédent commercial de 28 milliards de dollars, un montant total d’investissement direct étranger enregistré de 36,6 milliards de dollars (soit une hausse de plus de 32%). Il a également insisté sur les réalisations du pays en matière sociale, culturelle et diplomatique...



Au nom du secrétaire général Nguyen Phu Trong, des autres dirigeants du Parti et de l'État ainsi que du peuple du Vietnam, le Premier ministre a remercié les ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants en chef des organisations internationales et, plus largement, les gouvernements, les peuples d’autres pays et les organisations internationales, pour leur coopération et leur soutien efficace et précieux au Vietnam.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam continuerait de déployer des efforts avec d'autres pays et organisations internationales pour construire un monde meilleur, afin que tous les peuples aient une vie prospère et heureuse, que personne ne soit laissé pour compte.



Le Premier ministre a déclaré espérer que les ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants en chef des organisations internationales au Vietnam continueraient à promouvoir efficacement leurs rôles pour rendre les relations amicales et la coopération entre leurs pays et leurs organisations avec le Vietnam plus substantielles et efficaces.



L'ambassadeur de l'État de Palestine, Saadi Salama, également chef du corps diplomatique au Vietnam, a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes en 2023. Selon lui, le rôle et la position internationale du Vietnam ont continué d'être affirmés. L'esprit selon lequel « le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale », a été efficacement promu.



Saadi Salama s’est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait à jouer un rôle important dans la promotion du respect du droit international, du maintien de la paix et de la stabilité mondiales, du renforcement de la coopération entre les pays et de la promotion du multilatéralisme et des efforts visant à résoudre les défis communs.



Au nom du corps diplomatique, il a affirmé sa détermination à promouvoir et à développer les relations amicales et la coopération multiforme entre le Vietnam et d'autres pays et organisations internationales.-VNA