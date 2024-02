Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite et adresse ses voeux du Têt à la famille du défunt Premier ministre Vo Van Kiet. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et à l’approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh est allé, le 3 février à Ho Chi Minh-Ville, offrir de l'encens pour commémorer feu le président du Conseil des ministres Pham Hung, les Premiers ministres feu Vo Van Kiet et Phan Van Khai, et a adressé ses vœux du Têt aux familles des défunts.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que feu le président du Conseil des ministres Pham Hung (1912-1988) fut un exemple typique et exemplaire d'éthique révolutionnaire.



En commémorant feu le Premier ministre Vo Van Kiet (1922-2008), Pham Minh Chinh a affirmé ses nombreuses contributions importantes et marques remarquables dans le processus de Doi Moi (Renouveau), d'intégration et de développement du pays.



En offrant de l'encens au Premier ministre feu Phan Van Khai (1933 - 2018), le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a souligné ses réformes dans l’édification d'institutions juridiques et l'intégration économique du pays.-VNA