Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime au Forum d'affaires Vietnam-Roumanie. Photo: VNA

Bucarest (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en Roumanie, et son homologue roumain Ion-Marcel Ciolacu, ont assisté le 22 janvier à Bucarest à un Forum d’affaires Vietnam – Roumanie.



L'événement a été organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam en Roumanie et la Chambre de commerce et d'industrie de Roumanie.



Lors du forum, les participants ont été informés du potentiel, du climat et des opportunités d’investissement au Vietnam et en Roumanie, ainsi que des capacités et des projets d'investissement et d’affaires d’entreprises des deux pays.



Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté des informations sur la situation, les facteurs fondamentaux et la stratégie de développement économique de son pays.



Le Vietnam cherche à attirer sélectivement des investissements pour développer l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie du savoir, a-t-il dit, avant d’informer des résultats de son entretien avec le Premier ministre roumain, lors duquel, les deux dirigeants avaient convenu de promouvoir la coopération dans l'investissement, le commerce et de se soutenir pour accéder à des marchés régionaux.



Pham Minh Chinh a également a encouragé les entreprises des deux pays à tirer parti des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne pour promouvoir la coopération et le développement.



Il a affirmé que le gouvernement vietnamien écoutait et créait toujours des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, dont celles de Roumanie, investissent de manière efficace, à long terme et durable au Vietnam, dans un esprit de bénéfices harmonieux et de risques partagés.



Il s’est déclaré convaincu que les entreprises des deux pays coopéreraient, contribuant ainsi à la réalisation des accords de haut niveau et au renforcement de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Roumanie. -VNA