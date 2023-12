Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la directive n°30/CT-TTg du 15 décembre 2023, demandant aux ministères, branches et localités de renforcer les mesures pour assurer un Nouvel An lunaire du Dragon joyeux, sûr, sain et économique.

Concrètement, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec d'autres ministères, branches et localités, doit suivre de près la situation du marché, assurer un approvisionnement continu et suffisant des marchandises à des prix raisonnables, répondant pleinement et rapidement aux besoins des habitants.

En même temps, le Premier ministre a souligné la nécessité d'assurer l'approvisionnement en électricité et en essence avant, pendant et après le Nouvel An lunaire, en évitant les pénuries d'énergie en toute circonstance.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Finances de se coordonner avec les ministères, les secteurs et les localités pour superviser étroitement l'évolution des prix et traiter strictement les violations concernant les prix, tout en travaillant avec les organes compétents pour prévenir et lutter contre la contrebande, les fraudes commerciales et le commerce de produits contrefaits et de mauvaise qualité.

Parallèlement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été chargé de surveiller l'évolution des conditions météorologiques et de préparer des plans pour répondre aux conditions météorologiques extrêmes afin d'assurer la production agricole, tout en coopérant avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour garantir un approvisionnement suffisant en produits alimentaires.

Le Premier ministre a demandé au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de fournir un soutien opportun et approprié aux personnes bénéficiant de politiques sociales, aux personnes démunies, garantissant que tout le monde puisse profiter d'un Têt chaleureux. Le ministère doit aussi veiller à fournir des conditions optimales aux travailleurs des parcs industriels, des zones franches d'exportation et des zones économiques, a-t-il demandé.

En outre, le Premier ministre a confié au ministère des Transports la tâche de renforcer la gestion des transports afin de répondre à la demande croissante de déplacements des personnes pendant le Nouvel An lunaire.

Par ailleurs, il a souligné la nécessité pour les ministères, secteurs et agences d'appliquer des mesures drastiques pour prévenir les épidémies, protéger la sécurité des activités politiques, sociales et culturelles et assurer la défense et la sécurité. -VNA