Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) - Dans l'après-midi du 14 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de raccordement du pont My Thuan 2 sur la rivière Tien, reliant les deux provinces de Tien Giang et Vinh Long (Sud).



Le pont My Thuan 2 a été mis en chantier le 16 mars 2020. D’une longueur totale de plus de 6,61 km, il est situé parallèlement au pont My Thuan. Son investissement total s’élève à environ 5.000 milliards de dongs, prélevés sur le budget de l’Etat. Le projet favorise l’accès aux autoroutes Trung Luong - My Thuan et My Thuan - Can Tho.