Davos, 18 janvier (VNA) - A l'occasion de sa participation à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré ses homologues du Cambodge et de la Slovaquie ainsi que d'autres dirigeants des organisations internationales.

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet (gauche) et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Lors de sa rencontre avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam avait organisé une célébration solennelle de la victoire de la guerre pour défendre la frontière sud-ouest et, avec les troupes et le peuple cambodgiens, a vaincu le régime génocidaire. C'est une opportunité pour promouvoir la diffusion auprès de toutes les masses populaires des deux pays, en particulier parmi les jeunes générations, de la tradition historique de solidarité et de soutien mutuel entre les peuples, a-t-il réitéré.



Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance dans l'amélioration des liaisons de transport, notamment routières, entre les deux pays, et ont abordé la question de la collaboration afin de promouvoir le déploiement de forfaits touristiques entre les parties.



Ils ont également convenu de continuer à résoudre les zones appartenant aux 16% de la frontière qui n'ont pas encore complété la démarcation.

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec Robert Fico, Premier ministre slovaque, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance aux relations amicales traditionnelles et à la coopération multiforme avec ce pays européen.



Le gouvernement vietnamien soutient et crée des conditions favorables pour que les entreprises slovaques investissent au Vietnam, a-t-il déclaré et, en même temps, a exprimé son espoir que la Slovaquie fera pression sur la Commission européenne pour qu'elle lève bientôt le « carton jaune » imposé au secteur aquatique de la nation indochinoise.



Robert Fico s'est quant à lui dit convaincu que le Vietnam accorderait des exemptions de visa aux citoyens slovaques afin de faciliter davantage les activités touristiques et commerciales entre les entreprises des deux pays.



A l'occasion, les deux parties, lors de l'examen des orientations de la coopération bilatérale dans les temps à venir, ont préconisé une étroite coordination en vue de garantir le succès des visites de haut niveau, en renforçant la collaboration dans tous les domaines.



En outre, ils ont souligné la nécessité d'accroître la coopération en matière d'éducation et d'échange d'étudiants et d'avoir une coordination étroite dans la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, ainsi que de se soutenir mutuellement dans les mécanismes et forums multilatéraux tels que les Nations Unies.



D'autre part, lors de sa rencontre avec José Manuel Barroso, président du Conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI), le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé que l'organisation continue à soutenir le Vietnam dans la lutte contre les substances antivirales. épidémies.



Il a également appelé à soutenir le Vietnam dans la construction d'un centre centralisé pour le commerce des vaccins et le transfert de technologie de mRNA, entre autres.



Dans le même temps, José Manuel Barroso a indiqué que GAVI augmenterait son soutien au Vietnam pour accéder aux vaccins pour prévenir les maladies, en particulier dans le cadre du programme élargi de vaccination du pays, et serait disposé à coopérer et à créer des conditions favorables au transfert de technologie et de compétences. fabriquant des produits biologiques et des vaccins dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le PM Pham Minh Chinh lors d'un entretien avec Daren Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Photo : VNA



Lors d'un entretien avec Daren Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam soutenait et appréciait toujours le rôle de l'entité dans l'élaboration des politiques, des services et dans la promotion de la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle et de l'innovation pour le développement socio-économique.



Soulignant que la protection de la propriété intellectuelle est une question mondiale importante qui doit être promue et devient la base de la promotion de l'innovation, de la science et de la technologie, il s'est dit convaincu que l'OMPI continuera de conseiller et d'apporter des idées afin que le Vietnam puisse mieux protéger la propriété intellectuelle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Tedro Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Photo : VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rencontré Tedro Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé ; Gilbert F. Houngbo, directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) et Amani Abou Zeid, Commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de l'Union africaine.- VNA