Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance de travail avec le Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises et 19 groupes et compagnie générales relevant dudit Comité sur la production et les affaires en 2024 et sur la promotion des investissements pour le développement socio-économique . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, le 5 février à Hanoï, une séance de travail avec le Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises et 19 groupes et compagnie générales relevant du Comité sur la production et les affaires en 2024 et sur la promotion des investissements pour le développement socio-économique.En 2023, le chiffre d'affaires total de la société mère des 19 groupes et des compagnies générales ont atteint près de 1.135.000 de milliards de dongs (46,53 milliards de dollars), soit 105,15% du plan annuel. Le bénéfice avant impôts a atteint 53 256 milliards de dongs (groupe Electricité du Vietnam non compris), soit 166,09% du plan 2023. Les groupes et entreprises ont versé au budget d'État plus de 79 252 milliards de dongs, soit 199,96% du plan annuel.Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que dans le contexte de nombreuses difficultés et défis dans le monde, la situation socio-économique du pays a obtenu en 2023 des résultats assez complets dans tous les domaines. Dans ces résultats, il y a eu les contributions de 19 groupes et compagnies générales, sous la direction du gouvernement et la gestion du Comité de gestion de capitaux publics dans les entreprises, a souligné le Premier ministre.Le chef du gouvernement a estimé que la tâche du développement socio-économique du pays en 2024 était plus lourde que celle de 2023. Parallèlement au développement économique, les groupes et les compagnies générales participent activement à assurer le bien-être social, a-t-il ajoutéLe Premier ministre a demandé aux dirigeants des ministères, des branches, des groupes et des compagnies générales d'analyser et d'évaluer les résultats de 2023 et de proposer des tâches et des solutions pour promouvoir la production et les affaires, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique en 2024 et dans l'avenir. En particulier, les participants devraient examiner, perfectionner les mécanismes, les politiques et le droit concernés pour le développement plus efficace des groupes et compagnies générales, a-t-il conclu.- VNA