Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) a rencontré le 6 septembre à Jakarta en Indonésie le Premier ministre chinois Li Qiang. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 6 septembre à Jakarta en Indonésie le Premier ministre chinois Li Qiang, à l’occasion de sa participation au 43e Sommet de l’ASEAN et à ses réunions connexes.

Les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction devant le développement positif du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine ; ont convenu de multiplier les contacts réguliers entre les hauts dirigeants et à tous les niveaux, contribuant ainsi à approfondir les liens bilatéraux.

Pham Minh Chinh a respectueusement transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong, du président Vo Van Thuong, du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), président chinois Xi Jinping et d'autres hauts dirigeants de Chine. Il a affirmé que le Vietnam considérait les relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que les ministères et secteurs vietnamiens se coordonnaient étroitement avec les agences chinoises compétentes pour déployer de manière synchrone et efficace de nombreuses mesures visant à concrétiser d'importantes perceptions communes des hauts dirigeants du Parti et de l’Etat des deux pays, dont la promotion des échanges et des contacts bilatéraux dans le temps à venir.

Li Qiang a transmis les sincères salutations du secrétaire général du PCC, du président Xi Jinping et des hauts dirigeants chinois au secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et aux principaux dirigeants du Vietnam. Il a salué la participation du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à l’ouverture de la 20e Foire Chine- ASEAN (CAEXPO) à Nanning, Guangxi. La Chine est prête à entretenir des contacts réguliers de haut niveau avec le Vietnam pour discuter de questions d'intérêt commun, a-t-il conclu. -VNA