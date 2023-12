Tokyo (VNA) - Dans l'après-midi du 18 décembre, à Tokyo, dans le cadre de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Chambre des représentants japonaise, Nukaga Fukushiro.Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire important et de premier plan à long terme. Il a remercié la Chambre des représentants japonaise pour sa coopération et son soutien au développement des relations Vietnam-Japon ces derniers temps.Le chef du gouvernement a proposé à la Chambre basse japonaise et à son président Nukaga Fukushiro de soutenir le renforcement de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Japon, de la coopération et des échanges entre les organes législatifs des deux pays, ainsi que la connectivité des économies vietnamienne et japonaise, la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines de la transformation numérique, de la transformation verte, de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources naturelles, de la sécurité et de la défense...Pham Minh Chinh a également demandé au président de la Chambre des représentants japonaise de promouvoir la mise en œuvre efficace du programme d'aides publiques au développement (APD) de nouvelle génération avec des privilèges élevés, des procédures simples et flexibles pour les grands projets de développement d'infrastructures stratégiques du Vietnam, de favoriser le renforcement de la coopération décentralisée, les échanges entre Vietnamiens et Japonais, etc.Pour sa part, Nukaga Fukushiro a déclaré se réjouir de l’élévation des relations entre les deux pays vers un « partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde ». Il a exprimé l'espoir que les deux parties continueraient à renforcer les échanges et la coopération étroite entre les organes législatifs dans les temps à venir.Le président de la Chambre des représentants japonaise s'est engagé à soutenir les politiques visant à améliorer les conditions de vie des Vietnamiens au Japon et à soutenir la simplification des procédures pour l’arrivée des citoyens vietnamiens au Japon.Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Chambre des conseillers, Otsuji Hidehisa.