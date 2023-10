Riyad (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré vendredi 20 octobre les dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis (EAU) et d’Oman à l’occasion de sa participation au Sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG) tenu à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Photo : VNA



Lors de sa rencontre avec l’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani et le Premier ministre Cheikh Mohammed ben Abdulrahman al-Thani, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à sa coopération avec le Qatar et considère le pays comme un partenaire important au Moyen-Orient.



Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé le souhait d’accueillir l’émir du Qatar au Vietnam en novembre pour promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et du travail.



Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables pour que les entreprises et les fonds d’investissement qatariens, en particulier la Qatar Investment Authority, puissent accroître leurs investissements au Vietnam sous diverses formes, a-t-il déclaré.



L’émir Hamad al-Thani s’est dit prêt à éliminer tous les obstacles pour développer davantage la coopération Vietnam-Qatar, en particulier dans les domaines proposés par le Premier ministre Pham Minh Chinh.



Les deux parties ont convenu de créer des groupes de travail conjoints dans des domaines potentiels tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables et les infrastructures, et de signer des accords facilitant l'entrée des citoyens des deux pays afin de renforcer les relations bilatérales dans un avenir proche.

N Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président des Émirats arabes unis Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président des Émirats arabes unis Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan. Photo : VNA

S’adressant au président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de promouvoir l’échange de délégations de haut rang, les échanges culturels et le tourisme.



Il a souhaité que les fonds d’investissement des Émirats arabes unis augmentent leurs investissements dans les secteurs dont le Vietnam a besoin tels que la transition verte, la transformation numérique et l’économie circulaire.



Le président des Émirats arabes unis a affirmé la priorité de porter la coopération intégrale avec le Vietnam à une nouvelle hauteur, ajoutant qu’il demanderait aux fonds d’investissement du pays d’explorer activement les opportunités au Vietnam.



A cette occasion, les deux parties se sont engagées à accélérer les négociations en vue de la signature au plus tôt de l'Accord de partenariat économique global (CEPA), renforçant ainsi la coopération dans des domaines potentiels tels que la transformation numérique, la construction de centres de données, l'innovation, la science et la technologie et la recherche en matière de sécurité alimentaire.