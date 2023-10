Le PM Pham Minh Chinh rencontre des représentants de grandes entreprises d’ Arabe Saoudite et du Golfe. Photo: VNA

Riyadh (VNA) – A l’occasion de sa participation au Sommet entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et le Conseil de coopération du Golfe (ASEAN-CCG) et de sa visite en Arabie Saoudite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 18 octobre à Riyadh des représentants de Zamil, Lulu et Ajlan & Bros - grandes sociétés économiques d'Arabie saoudite et du Golfe.Le Vietnam créera des conditions favorables, construira un climat d’affaires et d’investissement sûr, transparent et hautement compétitif et défendra les droits et intérêts légitimes des investisseurs, a déclaré le Premier ministre.Le pays assurera la stabilité politique et l’ordre social pour favoriser les activités des investisseurs, a ajouté le chef du gouvernement vietnamien.Le Vietnam dispose de plusieurs avantages comparatifs, dont une position géographique favorable, l’adhésion à 16 accords de libre-échange, un système logistique de plus en plus modernisé, offrant de nombreuses conditions propices au commerce extérieur et un accès facile aux principaux marchés de la région et du monde.