Hanoï, 16 octobre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 16 octobre à Hanoï le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire cambodgien (PPC), Prak Sokhonn.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire cambodgien (PPC), Prak Sokhonn. Photo : VNA

Lors de la réunion, Pham Minh Chinh a félicité Prak Sokhonn pour sa contribution à la consolidation et à la promotion des relations Vietnam-Cambodge au cours des dernières années, affirmant que sa visite était importante car elle contribuait à renforcer les liens entre les deux pays, les deux Partis et leurs peuples.



Il a félicité le Cambodge pour les grandes réalisations intégrales obtenues par le pays et pour l'organisation réussie des élections générales de juillet, et a exprimé sa conviction que le Cambodge va prospérer davantage, jouer un rôle plus important et occuper une position plus élevée dans la région et dans le monde. .



Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à Prak Sokhonn de transmettre ses salutations aux membres de la famille royale et aux dirigeants actuels et anciens du Cambodge.



L'hôte et l'invité se sont réjouis du bon développement des relations bilatérales et ont partagé l'opinion que ces relations ont contribué de manière significative au maintien de la stabilité politique, à assurer la défense et la sécurité nationales ainsi qu'au développement socio-économique et à élever la position de chaque Parti et pays.



Tous deux ont exprimé leur conviction que le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la durabilité à long terme entre les deux pays seront consolidés et renforcés, pour le bien de leur peuple.



Pham Minh Chinh a suggéré à Prak Sokhonn d'accorder plus d'attention au renforcement des relations bilatérales, à promouvoir la coopération dans tous les canaux et à tous les niveaux dans un esprit de sincérité et de confiance, et à intensifier l'éducation des jeunes sur la solidarité, l'amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays.

Les deux pays devraient renforcer la collaboration et la connectivité économiques, optimiser les avantages, échanger leurs expériences, se soutenir mutuellement dans la construction d'une économie nationale indépendante et autonome avec une intégration internationale profonde, substantielle et efficace, favoriser la connectivité des autoroutes et des voies navigables, stimuler le commerce frontalier et la coopération économique dans les zones frontalières et créer des conditions optimales pour que les entreprises puissent opérer à long terme dans les pays respectifs.



Le Premier ministre a souligné la nécessité pour les deux parties de maintenir leur étroite coordination pour gérer et accélérer le règlement des questions liées à la démarcation de la frontière et à la pose de bornes.



Il a parlé de partenariats dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales, de la lutte contre la criminalité transfrontalière, de l'utilisation efficace et durable des ressources en eau du Mékong, du développement de la sous-région du Mékong et de la coordination dans les forums multilatéraux.



Dans le même temps, les deux pays devraient renforcer leur coopération en matière de formation du personnel, a-t-il déclaré, suggérant au Cambodge de créer des conditions optimales pour que les Vietnamiens du pays puissent y vivre et y travailler.



Prak Sokhonn, pour sa part, a salué les grandes réalisations enregistrées par le Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam, ainsi que les lignes directrices et politiques en matière de développement socio-économique et d'affaires extérieures adoptées par le Parti et l'État vietnamiens.



Il a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien au Cambodge pour sortir du régime génocidaire et dans l’oeuvre actuelle de la construction et du développement national.



Le Cambodge attache une grande importance et souhaite élever le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la durabilité à long terme entre les deux pays à un nouveau sommet, a-t-il déclaré.



Il s'est engagé à jouer un rôle plus actif dans le renforcement des relations entre les deux Partis et pays, en particulier dans les domaines suggérés par le Premier ministre vietnamien. - VNA