Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, ce jeudi après-midi, 13 juillet, à Hanoi, le gouverneur de l’État du Nebraska, des États-Unis, Jim Pillen, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le gouverneur de l’État du Nebraska, des États-Unis, Jim Pillen, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités du Nebraska d’intensifier les échanges avec les localités vietnamiennes. Dans les temps à venir, les deux parties ont intérêt à renforcer la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement, notamment dans l’échange de leurs produits agricoles phares, a indiqué Pham Minh Chinh.

Les deux parties devraient aussi intensifier leur coopération dans d’autres domaines potentiels tels que l’éducation, la formation, les sciences et technologies, l’innovation, les finances, l’adaptation au changement climatique et les échanges populaires, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a aussi demandé au Nebraska de favoriser l’intégration sociale de la communauté vietnamienne pour qu’elle puisse mieux contribuer au développement des relations entre les deux pays.

Appréciant le rythme de croissance du Vietnam avec des avantages tels qu'une population jeune, dynamique et laboreuse, le gouverneur a affirmé que l'État du Nebraska souhaite renforcer et élargir les relations avec le Vietnam, en particulier les relations avec les localités.



Jim Pillen a souligné pour sa part que le Nebraska soutiendrait le Vietnam notamment dans l’agriculture, l’élevage de haute technologie et l’adaptation au changement climatique, notamment le transfert de technologie.

Le gouverneur a exprimé son impression sur les engagements et les efforts du Vietnam pour répondre au changement climatique. C'est aussi un domaine où le Nebraska dispose de nombreux atouts et souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam.- VNA