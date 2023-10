Hanoi (VNA) - Poursuivant des activités dans le cadre de la visite en Arabie Saoudite et participation au sommet de l'ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi les ministres saoudiens de l’Économie et du Plan Faisal Al-Ibrahim et des Ressources humaines et du Développement social Ahmed Al-Rajhi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre saoudien de l’Économie et du Plan Faisal Al-Ibrahim. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le premier, le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux deux parties de favoriser les échanges de produits des deux pays sur leurs marchés respectifs, de lever les obstacles à l’exportation de produits aquatiques vietnamiens vers l’Arabie saoudite.

De son côté, le ministre Faisal Al-Ibrahim s’est engagé à se rapprocher des services vietnamiens dans le cadre du comité intergouvernemental Vietnam-Arabie saoudite, notamment en ce qui concerne le commerce et l’investissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre des Ressources humaines et du Développement social Ahmed Al-Rajhi. Photo : VNA

En recevant le ministre Ahmed Al-Rajhi, Pham Minh Chinh a indiqué que le travail constituait un secteur important de la coopération bilatérale, notamment dans le contexte où l’Arabie saoudite mène de nombreux grands projets d’infrastructures.



Il a proposé aux deux parties d’intensifier les échanges entre les organes chargés de gérer les travailleurs et de perfectionner le cadre juridique de la coopération dans l’emploi.



Le ministre des Ressources humaines et du Développement social Ahmed Al-Rajhi a salué la qualification des travailleurs vietnamiens tout en souhaitant que les deux parties coopèrent pour lever les obstacles à l’envoi des travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite. - VNA