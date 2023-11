Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 15 novembre aux acteurs du tourisme mettre en œuvre sérieusement la résolution n°08 du Politburo et la résolution n°82 du gouvernement avec pour devise "connexion étroite, coordination fluide, coopération globale" dans le développement du tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la conférence en ligne sur le développement rapide et durable du tourisme, à Hanoi, le 15 novembre. Photo : VNA

S’adressant à une conférence en ligne reliant les comités populaires de 63 provinces et villes du pays, il a fait savoir que le Parti et l’Etat ont identifié et publié des résolutions pour faire du tourisme un secteur économique clé. Le gouvernement, le Premier ministre ont promulgué et déployé la Stratégie de développement du tourisme vietnamien jusqu’en 2030.



Dans les temps à venir, il faut développer le tourisme de manière rapide et durable, créer une force motrice pour promouvoir le développement d’autres secteurs et domaines, contribuer à la restructuration de l’économie vers la modernité, avec le positionnement de la marque touristique nationale "destination conviviale, attrayante, humaine, hospitalière et commode", former une chaîne de valeur touristique à l’intérieur et à l’extérieur du pays, a-t-il indiqué.



Le chef du gouvernement a recommandé de développer le tourisme vietnamien rapidement et durablement avec des institutions ouvertes, des infrastructures fluides et une gestion intelligente".



Il a demandé de créer des connexions entre les pôles touristiques, de continuer d'investir et de développer de manière synchrone les infrastructures socio-économiques, en particulier les infrastructures logistiques, dans le sens de renforcer les connexions provinciales, interrégionales, nationales avec le monde.

Il a également exhorté à renforcer les partenariats public-privé selon les mécanismes du marché dans l’esprit de "bénéfices harmonisés, de risques partagés", à promouvoir des modèles de gouvernance intégrés public-privé dans le développement du tourisme ; à créer un environnement des affaires favorable, à stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation, créer de nombreuses entreprises touristiques avec des marques fortes ; à aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises touristiques à appliquer la science et la technologie, à promouvoir la transformation numérique et l’accès aux capitaux.