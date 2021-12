Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 21 décembre à une cérémonie d'offrande d'encens à la mémoire du général Vo Nguyen Giap à son repos à Vung Chua - Dao Yen, commune de Quang Dong, district de Quang Trach, province de Quang Binh au Centre, à l’occasion du 110e anniversaire de sa naissance (1911 - 2021).

Dans une ambiance solennelle, le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants ont déposé des gerbes, offert de l'encens et passé une minute de silence pour rendre hommage au général Vo Nguyen Giap, - le général légendaire de la nation, le frère aîné de l'Armée populaire du Vietnam et rappeler ses grands mérites pour la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Le général Vo Nguyen Giap est un talent militaire exceptionnel. Il a travaillé dur pour cultiver et édifier l’armée vietnamienne puissante.

Tout au long de sa vie, avec 70 ans de membre du Parti et plus de 80 ans d'activités révolutionnaires, le général s'est consacré et s'est sacrifié pour l'indépendance, la liberté et la pérennité de la nation. Il a consacré toute sa vie à la Patrie. -VNA