Le PM Pham Minh Chinh formule ses vœux du Têt aux forces de renseignement de la défense. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'approche du Nouvel An lunaire (Têt du Dragon), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 26 janvier aux officiers et aux soldats du Département général du renseignement de défense (Département général II) du ministère de la Défense et a donné les tâches assignées en 2024 et les années suivantes.



Saluant les efforts et les contributions du Département général aux réalisations communes du pays l'année dernière, le chef du gouvernement a reconnu le rôle croissant et important du Département général dans la construction et la défense nationales.

Il a souligné que, comme l'année 2024 et les années suivantes continueront à être marquées par une situation régionale et mondiale complexe et imprévisible, le Département général II doit continuer à renforcer sa capacité de prévision stratégique, à comprendre la situation et à conseiller en temps opportun le Parti et l'État sur les mesures appropriées pour protéger fermement la Patrie "tôt et de loin".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 26 janvier aux officiers et aux soldats du Département général du renseignement de défense (Département général II) du ministère de la Défense. Photo : VNA

Le Département général doit mettre en œuvre activement des mesures visant à renforcer la capacité de direction et la combativité de ses Comités du Parti et de ses organisations du Parti et déployer des mesures globales pour développer une force de renseignement de défense d'élite, rationalisée, professionnelle et efficace.

Le Premier ministre a demandé au Département général II d'identifier clairement les partenaires et les ennemis afin de prendre les mesures appropriées, au service du Parti, de la Patrie et du peuple ainsi que de la construction et de la défense nationale.

Au cours des dernières années et en 2023, le Département général II a bien accompli ses tâches à informer rapidement les dirigeants du Parti, de l'État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense en vue de prendre les bonnes décisions, en évitant les stratégies passives ou inattendues.



Avec ses performances remarquables en 2023, le Département général II a l'honneur d’être vu décerné l'Ordre de l'Exploit militaire de première classe. Plusieurs groupes et d'individus relevant du Département général se sont vus décernés l’Ordre de l'Exploit militaire et des satisfecit du Premier ministre. - VNA