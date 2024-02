Hai Duong (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est descendu dans le champ avec les agriculteurs locaux, dans une tradition agricole ancestrale au début du printemps, jeudi 15 février dans la province de Hai Duong, exhortant la localité à continuer à accélérer l’industrialisation de la production agricole.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au volant d’une repiqueuse de riz dans le champ de la commune de Hung Long, dans le district de Ninh Giang, province de Hai Duong. Photo : VNA Le Premier ministre Pham Minh Chinh au volant d’une repiqueuse de riz dans le champ de la commune de Hung Long, dans le district de Ninh Giang, province de Hai Duong. Photo : VNA



Accompagné du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, et du secrétaire du Comité du Parti de la province de Hai Duong, Trân Duc Thang, le chef du gouvernement a visité la zone de production de semis en plateaux avant de conduire en personne une repiqueuse de riz dans le champ de la commune de Hung Long, dans le district de Ninh Giang.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que Hai Duong continuera à renforcer la mécanisation de la production agricole, et dans le même temps, à mettre en œuvre des solutions pour faire avancer le programme d’édification de la nouvelle ruralité, les programmes cibles nationaux, s’orientant vers une agriculture écologique, une ruralité moderne et une génération d’agriculteurs civilisés.



Il a suggéré la création des coopératives spécialisées et des connexions pour accompagner les agriculteurs dans le sens du développement de l’économie du partage, demandant aux responsables locaux d’appréhender la situation et de soutenir les agriculteurs dans les domaines relevant de leurs compétences respectives.



Au cours de ce processus, les responsables locaux doivent activement changer les mentalités, appliquer proactivement la science et la technologie et investir dans le développement des infrastructures pour réduire les coûts logistiques, a-t-il indiqué.



Le chef du gouvernement a également recommandé d’attribuer des superficies de terrain appropriéespour le nouveau modèle agricole de semis en plateaux - repiquage mécanique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh récolte des carottes avec des agriculteurs de la commune de Duc Chinh, dans le district de Ninh Giang, province de Hai Duong. Photo : VNA



Le même après-midi, il a visité la zone de production concentrée de carottes pour l’exportation et coupé la bande de félicitations du premier lot d’exportation de l’année de l’usine de transformation et de conditionnement des carottes dans la commune de Duc Chinh, district de Câm Giàng.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Hai Duong de se concentrer sur la planification des zones de matières premières, le développement des cultures clés, à haute valeur économique, l’application de la science et de la technologie avancée à la production et à la transformation, la réduction des émissions de carbone et l’amélioration de l’efficience de la production.

La province doit également mettre en relation les agriculteurs, les scientifiques, les entreprises et les banques... sous la gestion de l’État, construire des marques, déployer des activités de promotion commerciale, construire des usines plus grandes et plus modernes, diversifier les marchés, les produits, les chaînes d’approvisionnement et verdir et digitaliser la production agricole, a-t-il encore indiqué. – VNA