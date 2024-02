Cân Tho (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et offert des cadeaux pour encourager les forces en mission lors du festival du Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux aux travailleurs sur le chantier de la construction d'une digue sur la rivière Cân Tho. Photo : VNA

Se rendant auprès des ouvriers de la compagnie par actions urbaine de Cân Tho, ila hautement apprécié l’esprit de solidarité, le travail acharné, les efforts et les réalisations de plus de 450 cadres et ouvriers de l’entreprise ces derniers temps.Il a demandé au Comité du Parti, aux autorités de la ville de Cân Tho et à l’entreprise de chercher des moyens d’améliorer la vie matérielle et spirituelle de ses employés, en particulier des familles en situation difficile et des bénéficiaires de la politique.L’entreprise s’efforce d’assurer l’assainissement de l’environnement dans huit des neuf unités administratives de district de la ville.Le chef du gouvernement s’est également rendu visite et présenté des cadeaux du Têt à 50 ouvriers qui construisent une digue sur la rivière Cân Tho de 5,16 km.Soulignant l’importance du projet, il a déclaré que le delta du Mékong en général et la ville de Cân Tho en particulier sont parmi les endroits au monde les plus touchés par le changement climatique.