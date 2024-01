Hanoi (VNA) – La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie du 18 au 20 janvier créera des avancées et un élan pour le partenariat intégral entre les deux pays, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyên Thi Bich Thao.

L’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie se développent depuis près de 75 ans. Photo : VNA

Le Premier ministre, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang effectueront une visite officielle à l’invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orban, après leur participation au 54 Sommet du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse.

La diplomate a indiqué que ce voyage avait lieu alors que l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie se développent depuis près de 75 ans. Ce sera la première fois que les deux Premiers ministres s’entretiendront depuis que leurs pays ont élevé leurs relations bilatérales au rang de partenariat intégral en 2018.

Malgré les nombreuses difficultés, incertitudes et risques dans le monde, et grâce à la très grande détermination politique des hauts dirigeants, la visite renforcera encore la confiance politique, créera des avancées et un élan pour le partenariat intégral, et promouvra les liens dans les domaines de l’investissement, de l’économie, du commerce, de la science et de la technologie, de l’éducation, de la transformation numérique et de la transition verte pour générer des avantages pratiques pour les deux peuples, a-t-elle fait remarquer.

L’ambassadrice a fait savoir qu’au cours de la visite de trois jours, le chef du gouvernement vietnamien devrait participer à 15 activités. Les deux Premiers ministres assisteront notamment à la signature de documents de coopération dans les domaines de la diplomatie, de la culture, de la gestion de l’eau et de la criminalité, ainsi que de dix autres entre les universités vietnamiennes et hongroises. Ils participeront à un forum d’affaires en vue de promouvoir les relations bilatérales en matière d’économie, de commerce et d’investissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visitera et rencontrera également certaines entreprises hongroises opérant dans des industries clés telles que le secteur pharmaceutique. Il devrait prononcer un discours important sur la politique extérieure du Vietnam et les relations entre les deux pays à l’Université nationale de la fonction publique de Hongrie. En outre, il se rendra à l’ambassade du Vietnam.

L’ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyên Thi Bich Thao. Photo : VNA



Soulignant certaines réalisations majeures dans les relations bilatérales économiques, commerciales et d’investissement, l’ambassadrice a noté que dans la mise en œuvre de sa politique «Regard sur l’Est», la Hongrie attachait de l’importance aux relations avec le Vietnam, l’un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est, et soutenait également le renforcement des relations du Vietnam avec l’UE. En particulier, la Hongrie a été l’un des premiers à ratifier l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements (EVIPA), contribuant ainsi à faire progresser les liens économiques et commerciaux bilatéraux.

Grâce à ces deux accords, le Vietnam est devenu une passerelle pour les marchandises en provenance d’Europe, y compris de Hongrie, vers l’ASEAN et vice versa. Depuis la signature de l’EVFTA, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance record de 33%, passant de 354 millions de dollars en 2017 à plus de 1,2 milliard de dollars en 2022 malgré les impacts de la pandémie de Covid-19. En 2023, malgré les difficultés économiques régionales et mondiales et une récession économique en Hongrie, le commerce bilatéral a atteint quand-même quelque 900 millions de dollars, a-t-elle noté.

Parallèlement, a-t-elle ajouté, les investissements hongrois au Vietnam restent stables avec 22 projets d’une valeur totale de 72,28 millions de dollars, se classant au 51e rang parmi les 143 pays et territoires investissant dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

La diplomate a estimé qu’il restait un énorme potentiel pour la coopération Vietnam-Hongrie, en particulier lorsqu’elle a été promue par de fréquentes rencontres entre les dirigeants des deux pays, contribuant ainsi aux relations Vietnam-UE.

Alors que la Hongrie est sur le point d’assurer la présidence tournante du Conseil de l’UE au cours du second semestre 2024, au cours de laquelle elle se concentrera sur la relance économique, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à éliminer les goulots d’étranglement et à renforcer les liens commerciaux et d’investissement du Vietnam avec l’UE via la Hongrie, a-t-elle conclu. – VNA