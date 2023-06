Tianjin (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé lundi 26 juin à Tianjin, en Chine, au dialogue stratégique national entre le Vietnam et le Forum économique mondial (FEM) sur le thème "Promotion de nouveaux moteurs de croissance pour façonner l’avenir national".

Il s’agissait de l’unique dialogue national tenu dans le cadre de la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM, destiné à partager l’expérience du Vietnam en tant que modèle de redressement économique et en pleine transformation du modèle de croissance, et à créer des opportunités pour discuter des orientations, des politiques et l’environnement des investissements et des affaires au Vietnam.S’adressant au dialogue auquel ont assisté le président exécutif du FEM, Klaus Schwab, et le directeur exécutif du FEM, Borge Brende, le chef du gouvernement a partagé des informations sur le développement socio-économique du Vietnam, soulignant qu’étant une économie très ouverte, le Vietnam est fortement affecté par les impacts de l’économie mondiale.Malgré un contexte très difficile, le Vietnam a su répondre efficacement aux risques et défis extérieurs, maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation, et assurer les grands équilibres, favoriser la croissance économique, consolider fermement la défense et la sécurité nationales, créer un environnement pacifique et stable pour le développement.Le Vietnam continue à rénover fortement son modèle de croissance, à restructurer son économie, à promouvoir l’innovation et la transformation numérique, à accélérer la transition énergétique, à développer une économie verte et une économie circulaire, a-t-il fait savoir.Le Vietnam accélère la mise en œuvre de trois percées stratégiques, à savoir le perfectionnement des institutions, le développement de ressources humaines de qualité et la construction d’infrastructures modernes et synchrones, a-t-il souligné.Informant le FEM et une cinquantaine de dirigeants des groupes financiers mondiaux membres des avantages du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au FEM et ses membres de continuer à coopérer et à soutenir le Vietnam en matière de technologie, de finances, de formation des ressources humaines de qualité et de gouvernance moderne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs de délégation à la la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM posent pour une photo de groupe. Photo : VNA

Les dirigeants du FEM et des entreprises présentes ont hautement apprécié les réalisations et les perspectives économiques du Vietnam, identifiant le Vietnam comme un des points positifs du redressement économique de la région, un modèle réussi de prévention et de contrôle du Covid-19 et un pionnier dans la transformation du modèle de croissance et l’engagement de transition énergétique.De nombreuses entreprises sont impressionnées par le fait que le gouvernement vietnamien accorde toujours une grande attention et un grand soutien à la communauté des affaires, mettant en place de nombreuses politiques visant à résoudre les difficultés et à créer de meilleures conditions d’affaires pour les entreprises.Avec les politiques et les mesures énergiques du gouvernement visant à créer un environnement des investissements attractif au Vietnam, elles ont estimé que le Vietnam est l’une des options les plus appropriées, une destination pour les investissements et la recherche d’opportunités de coopération à long terme.Les entreprises ont voulu en savoir plus les politiques du Vietnam sur développement des infrastructures de transport, le perfectionnement du système logistique, le processus de mise en œuvre de projets dans le domaine des transports et de la logistique, le déploiement de la Planification de l’électricité VIII et l’accélération de la transformation numérique, affirmant qu’elles viendront discuter avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour matérialiser leurs plans de coopération.Dans l’après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le vice-président de Nasdaq, Robert H. McCooey, Jr. Il a remercié le Nasdaq pour l’attention et le soutien accordés aux entreprises vietnamiennes, espérant que le Nasdaq partage avec le Vietnam ses connaissances des politiques monétaires des grands pays, les tendances des marchés financiers mondiaux, et ses expériences pour aider à développer le marché financier national.Le vice-président du Nasdaq a exprimé son impression sur la reprise et la croissance économiques du Vietnam, son estime de la politique de gestion monétaire et financière du gouvernement vietnamien, sa confiance dans le développement dynamique des entreprises vietnamiennes, et s’est engagé à fournir son soutien aux entreprises vietnamiennes pour se développer à l’international.Il a exprimé son souhait d’accueillir le plus tôt possible la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à la Bourse Nasdaq. – VNA