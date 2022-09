Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion virtuelle pour évaluer la situation et les dégâts après le passage du typhon Noru . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mercredi 28 septembre une réunion virtuelle pour évaluer la situation, les dégâts et tirer des leçons après le passage du typhon Noru.

Dans la nuit du 27 septembre et dans les premières heures du 28 septembre, le typhon NORU a touché terre dans la région Centre, accompagné de pluies diluviennes et de vents forts. Il a fait quatre blessés. Trois maisons se sont effondrées, 157 autres ayant vu leur toit arraché, trois petits bateaux inondés, plus de 500 arbres abattus, 9.427 sous-stations électriques tombées en panne.

Un poteau électrique abattu à Da Nang. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a demandé à tous les secteurs, organes et localités d’évaluer rapidement les dégâts pour aider les habitants locaux à surmonter les conséquences du typhon.

Il faut œuvrer pour que les élèves puissent retourner rapidement à l'école, qu’aucun ne doive subir la faim, le froid, et qu’aucun ne devienne sans-abri, a-t-il souligné.

Dans l'immédiat, les localités utiliseront le Fonds pour la prévention et le contrôle des inondations et des tempêtes et d'autres fonds légitimes pour surmonter les dégâts, a-t-il indiqué, avant d’insister sur la nécessité d’élaborer des plans et scénarios de réponse aux catastrophes naturelles.

Des maisons endommagées après le passage du typhon Noru. Photo: VNA



Mercredi matin, lors d'une réunion de la Cellule de crise au service de la réponse au typhon Noru, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a estimé que les localités avaient bien mené les préparatifs avant le passage du typhon.

Le Van Thanh, également chef de la Cellule de crise, a demandé aux localités d’évaluer rapidement les dégâts pour en informer le gouvernement, et de soutenir de toute urgence les gens et les établissements touchés par ce typhon. -VNA