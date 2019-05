Stockholm, 26 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et sa suite sont arrivés dans l’après-midi du dimanche 26 mai à l'aéroport international de Stockholm, entamant sa visite officielle en Suède à l'invitation de son homologue, Stefan Löfven.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à son arrivée à l'aéroport international de Stockholm, en Suède. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien est accompagné, entre autres, du ministre-chef du Bureau du gouvernement, Mai Tien Dung; du ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh; du ministre de la Science et de la Technologie, Chu Ngoc Anh; et du président du Comité de gestion des fonds publics, Nguyen Hoang Anh.

Selon l'agenda, il s'entretiendra avec son homologue Stefan Löfven, rendra une visite de courtoisie au roi de Suède, et assistera au Forum des affaires Vietnam - Suède.

Il rencontrera également des dirigeants de plusieurs grandes sociétés suédoises opérant au Vietnam, ainsi que des diplomates, des experts et des amis suédois, à l'occasion du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (11 janvier).

La Suède est la dernière étape de la tournée européenne du 20 au 28 janvier du Premier ministre vietnamien, qui inclut également la Russie et la Norvège. -VNA