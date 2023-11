Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une visioconférence de la Permanence du gouvernement avec certains ministères, branches, villes et provinces pour exhorter à accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public en 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 27 novembre une visioconférence de la Permanence du gouvernement avec certains ministères, branches, villes et provinces pour exhorter à accélérer le décaissement des capitaux d'investissement public en 2023.

Le gouvernement a identifié l'accélération du décaissement des fonds d'investissement public en 2023 comme l'une des tâches politiques prioritaires, a déclaré le chef du gouvernement.



Entre janvier et novembre, le taux de décaissement des capitaux d'investissement public du pays a atteint 65,1%, environ 461 000 milliards de dongs, soit supérieur de 6,77% par rapport à la même période de l'année dernière. Bien que ce taux soit meilleur qu'en 2022, il reste actuellement 41 ministères et organes de ressort central ainsi que 24 localités affichant un taux de décaissement inférieur à la moyenne nationale.

Lors de la visioconférence, les dirigeants du gouvernement ainsi que des ministères et des localités ont analysé les raisons pour lesquelles les décaissements et la mise en œuvre des investissements publics n'étaient pas satisfaisants et ont proposé des solutions pour les stimuler davantage.

Pham Minh Chinh a souligné qu'il restait un peu plus d'un mois avant la fin de l'exercice budgétaire de l'État 2023. Ainsi, il a exhorté les ministères, les organes et les localités à faire preuve de détermination pour décaisser au moins 95 % du plan d'investissement public.



Pour le réaliser, le Premier ministre a demandé de maintenir le fonctionnement de cinq groupes de travail du gouvernement et de groupes de travail spéciaux dirigés par les présidents des Comités populaires provinciaux pour promouvoir les investissements publics.

Visioconférence de la Permanence du gouvernement avec les localités. Photo: VNA



Il a également demandé aux ministres, aux chefs d'organismes centraux et aux présidents des Comités populaires provinciaux de faire preuve d'un fort sens des responsabilités et de mettre en valeur leur rôle de dirigeant dans la direction et l'organisation de la réalisation des projets, notamment des projets clés.

Le chef du gouvernement a demandé de renforcer l'inspection, la surveillance et l'incitation des investisseurs, entrepreneurs et consultants à accélérer le décaissement.

Les ministères, branches et localités doivent effectuer un examen minutieux dès la phase de préparation des projets. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la réforme des procédures administratives, d'appliquer les technologies de l'information, de réaliser la transformation numérique dans l'investissement public, en particulier dans l'évaluation, l'allocation des fonds et le contrôle des dépenses ; ainsi que de renforcer les inspections postérieures.



En outre, le chef du gouvernement a également demandé à certains ministères et branches de s'intéresser à la résolution des difficultés dans le décaissement des capitaux d'investissement public. -VNA